09 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Tarih Haberleri İstanbul'da 344 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da 344 tarihi eser ele geçirildi

TARİH AA
Giriş Tarihi: 09.03.2022
ABONE OL
İstanbul’da 344 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 344 parça tarihi eser ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA