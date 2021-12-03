Keykubadiye Sarayı’ndaki kazılarda avlu ve çokgen havuz ortaya çıkarıldı

Baş, bu yıl hem dört kemerli hem de tonozlu yapı çevresinde kazı yaptıklarına işaret ederek şöyle konuştu:

"Tonozlu dediğimiz yapı çevresindeki kazılarda mimari anlamda çok önemli verilerle karşılaştık. Çalışmalarımız esnasında bir avlu ve avluyla ilişkili eyvan olduğunu düşündüğümüz alan ortaya çıktı. Sanki sultanın kabul salonu gibi bir alan burası. Avlu kısmında çokgen planlı bir havuzumuz ortaya çıktı. İlk döneme mi aittir yoksa sonraki döneme mi tartışmalarımızı burada sürdüreceğiz. 50 santimetre yüksekliğinde de bir eyvan şeklinde düzenlenmiş ya taht salonu ya da kabul salonu olabilecek bir alan çıktı. Onun yanında da çok güzel mimari ve mekan anlamında veriler, odalar ortaya çıktı."