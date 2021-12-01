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Kahramanmaraş'ta sosyal medyadan tarihi eser paylaşım yapan şahıs yakalandı

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 01.12.2021
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Kahramanmaraş’ta sosyal medyadan tarihi eser paylaşım yapan şahıs yakalandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde sosyal medyadan tarihi eser paylaşımı yapan şahsın evinde yapılan aramada 1 adet dedektör ile 7 adet de tarihi obje ele geçirildi.

Göksun ilçesinde ikamet eden M.K. adlı şahsın, sosyal medya hesabından tarihi eserlerle ilgili yaptığı paylaşım, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Elbistan KOM ekipleri, Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden M.K. adlı şahsın ikametine operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada, define bulmak için kullanılan dedektör ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet vazo ile 6 adet de metal obje ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi objelere, incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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