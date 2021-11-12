Payas’taki arkeolojik kazılar bölgedeki kadınlara kazanç kapısı oldu

"BURADA ERKEKLERİN BİLE YAPAMAYACAĞI İŞLERİ BAŞARIYORUZ"

İşçilerden 23 yaşındaki Öznur Bağatur, eniştesinin haber vermesiyle belediyeye iş başvurusunda bulunduğunu ve kazı alanında çalışmaya başladığını anlattı.

Yaptığı işin kendisi için eğlenceli olduğunu belirten Bağatur, "Her gün buraya gelmek istiyorum. Bazen zorlanıyoruz, taş kaldırıyoruz ama erkeklerin yapabildiği işi kadınların da yapabildiğini gösteriyoruz. Tarihe de ilgim var, burada eskiden Osmanlı zamanında bizim büyüklerimiz yaşamışlar, gelmişler, görmüşler onlardan kalan kalıntıların çıkmasına sebep oluyoruz." diye konuştu.

Kazıda görev alan 80 yaşındaki Fatma Bahadır da daha önce zeytin toplamaya gittiğini belirterek, "Burada ise otları temizliyoruz, çıkan taşları atıyoruz. Zeytin işi de olsa, bu da olsa işin hiçbir farkı yok." diye konuştu.