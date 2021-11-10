Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu Rus arşivlerindeki Osmanlı’ya dair haritaları inceledi! Dünyada bir ilk

HOCALARIM TÜRKİYE'DE KAL TÜRK TARİHİNE KATKILARIN OLSUN DEDİ, KALDIM

"Hem yüksek lisansımda hem de doktoramda ben Altın Orda Devleti ve Rusya'daki Türkler üzerine çalışmalar yaptım. Türkiye'de Altın Orda devleti ile ilgili yapılan çalışmalara benim büyük katkım oldu. Ben çok sayıda Türk Tarihi ile ilgili Rusça kaynağı Türkçeye kazandırdım. Neden bu konuları çalıştım? Birincisi, Türkiye'de çok çalışılan bir konu değildi. Bir boşluk vardı. Üniversitede çalışırken hocalarım burada kal Türk tarihine bir katkın olsun demişlerdi, bu beni çok etkilemişti. Altın Orda Devleti Rusya'da hep çalışılan bir konu ama Ruslar hep kendi açılarından Türk tarihini ele alıyorlar. Ben yeni bir bakış açısıyla dünyadaki tüm kaynakları kullanarak Altın Orda ve Hanlıklar konusunda çalışmaya karar verdim. Bu konuda doktoramı yaptım."

"İlim Yayma Ödüllerine başvurum çok tesadüfi oldu. Mailler geliyordu "İlim Yayma Ödülleri" başvuruları başladı diye ama İlim Yaymayı çok bilmiyordum. Başvurma gibi bir niyetim yoktu. Çünkü Türkiye'de bazı ödül veren kurumlar genellikle ya kendilerinden birine ya da tanıdıklarına ödülleri veriyorlar. Ama İlim Yayma hiç böyle bir kurum değilmiş ne kadar objektif olduklarını onları tanıdıktan sonra anladım. Sonra yine de bir başvuru yapayım dedim seçileceğimi hiç düşünmeden, son gün başvuru yaptım. "Altın Orda ve Rusya" adlı eserimle başvuru yaptım. Bu eser, 13 ve 16. Yüzyıllar arasındaki Rusya üzerindeki Türk etkisini ele alıyor. Türkiye'de bu konu ile ilgili bir boşluk vardı. O boşluğu doldurmak istedim. Ruslar kabul etmiyor Rus tarihinde Türklerin etkisi yok diyorlar. Ben bu eserimde bunun tam tersi olduğunu Rus kaynaklarını kullanarak ispatladım."