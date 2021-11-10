Beyoğlu’nda 10 Kasım’a anlamlı sergi: Özel pullar ilk kez sergilendi
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıl dönümünde Beyoğlu’nda özel bir sergiyle anıldı. Sergide ayrıca sınırlı sayıdaki Beyoğlu Belediyesi Özel Gün Zarfı, Atatürk Kültür Merkezi kartpostalı ve pulu da vatandaşlara hediye edildi.
Beyoğlu Belediyesi ve PTT tarafından hazırlanan "Atatürk ve Cumhuriyet Pulları Sergisi", Beyoğlu Tarihi Postanesi'nde sergilendi. Açılışa; Beyoğlu İlçe Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT'nin yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve Hollanda, Filipinler, Almanya Başkonsolosluğu'nun da aralarında bulunduğu 17 Başkonsolosluk da yer aldı.
Başkan Yıldız davetlilerle beraber pul koleksiyonunu incelerken Atatürk'ün yurtiçi gezilerinde seyahat ederken trende dinlediği şarkıların kayıtları, serginin açılışında taş plaktan dinletildi. Sergide ayrıca sınırlı sayıdaki Beyoğlu Belediyesi Özel Gün Zarfı, Atatürk Kültür Merkezi kartpostalı ve pulu da vatandaşlara hediye edildi.
"İLK DEFA GRAMOFONDAN DİNLETİLER SUNDUK"
İlk defa basılan pulları sergilediklerini anlatan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum. Vefatının 83. Yıl münasebetiyle Beyoğlu Belediyesi ve PTT işbirliğiyle Atatürk ve Cumhuriyet konulu bir sergi de burada ilk defa basılan pulları sergilediğimiz bir sergi oldu. Amacımız farklı bir etkinlik yapıp o yası ve o anları tekrar hatırlayıp tazelemek. İlk defa gramofondan dinletiler sunduk. 10 Kasım'a özel pulları damgaladık. Saat 17:00 itibariyle 10 Kasım mührü damgayı kıracağız. Artık bir daha o damga kullanılamayacak. Pullar filatelisler bakımından özel bir anlam ifade edecek. Atatürk'e olan minnettarlığımızı bu şekilde ifade etmek istiyoruz. Bin tane zarf damgalı olarak mühürlendi" dedi.
"2000'Lİ YILLARA KADAR HATALI PULLARI KOLEKSİYONUM DA BİR ARAYA GETİRDİM"
Sergide yer alan koleksiyoncu Erdem Güney ise yaptığı açıklamada " Atatürk'le ilgili yaptığım koleksiyonlardan birinin parçasıyla katıldım. Bu koleksiyonda Atatürk'le ilgili çıkan ilk pulun parçaları var. O pullar da hatalı basılmış. 2000'li yıllara kadar hatalı pulları bir araya getirdiğim koleksiyon. Türkiye'de toplumumuz hobisiz bir toplum. Pandemi nedeniyle 2 yıldır bir takım kısıtlamalar oldu. Birçok kişi kısıtlamalardan dolayı evinden çıkamamaktan dolayı sıkıldı. Çünkü hobisi yok. Uğraşacağı hiç bir şeyi yok. Oysa o sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı dönemler de ben hiç sıkılmadım. Oturdum koleksiyonlarımla ilgilenip yeniledim. Yeni koleksiyonlar yapmaya başladım. İnsanların uğraşacağı bir koleksiyonu olmalı" ifadelerinde bulundu.
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