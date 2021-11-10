Beyoğlu’nda 10 Kasım’a anlamlı sergi: Özel pullar ilk kez sergilendi

"2000'Lİ YILLARA KADAR HATALI PULLARI KOLEKSİYONUM DA BİR ARAYA GETİRDİM"

Sergide yer alan koleksiyoncu Erdem Güney ise yaptığı açıklamada " Atatürk'le ilgili yaptığım koleksiyonlardan birinin parçasıyla katıldım. Bu koleksiyonda Atatürk'le ilgili çıkan ilk pulun parçaları var. O pullar da hatalı basılmış. 2000'li yıllara kadar hatalı pulları bir araya getirdiğim koleksiyon. Türkiye'de toplumumuz hobisiz bir toplum. Pandemi nedeniyle 2 yıldır bir takım kısıtlamalar oldu. Birçok kişi kısıtlamalardan dolayı evinden çıkamamaktan dolayı sıkıldı. Çünkü hobisi yok. Uğraşacağı hiç bir şeyi yok. Oysa o sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı dönemler de ben hiç sıkılmadım. Oturdum koleksiyonlarımla ilgilenip yeniledim. Yeni koleksiyonlar yapmaya başladım. İnsanların uğraşacağı bir koleksiyonu olmalı" ifadelerinde bulundu.