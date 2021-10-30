Yozgat’ta durdurulan araçta 279 adet tarihi eser ele geçirildi

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Tarihi eser sevkiyatı yaptığı belirlenen bir aracı durduran ekipler, yapılan aramada araç içerisinde 279 parça tarihi obje ele geçirdi. Araçta bulunan İ.T. ve N.K. isimli şahıslar ise Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındı.