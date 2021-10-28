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Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

TARİH AA
Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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Karabük’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Karabük'te düzenlenen operasyonda 67 tarihi obje ve 6 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A. (62), R.D. (55) ve M.P'nin (61) jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri tarihi eserlere müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İstihbari çalışmalar ve teknik takip neticesinde şüphelileri belirleyen ekipler, Cumayanı Sanayi Sitesi'ndeki bir depoya baskın düzenledi.

Operasyonda, 67 tarihi obje, 6 sikke, 2 tepsi ve heykel ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A. (62), R.D. (55) ve M.P'nin (61) jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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