Selimiye Camii’nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu

'BURADA MEZARLARIN ÇIKMASI RASTLANTI DEĞİL'

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Selimiye Camii alanında Roma dönemine ait mezarların olduğunu söyledi. Bölgenin Roma döneminde defin alanı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Beksaç, "Selimiye Camii önünde kazılmakta olan alan son yıllarda çok tahribat geçirmiş ve kimliğini kaybetmiş ama 20'nci yüz yılın başlarında buradaki görüntü çok farklı. Burada bir okul var, hanlar ve çok geniş bir yerleşim alanı var. Özelikle 1960 yıllardan sonra düzenlemelerle birlikte çok farklı bir kimliğe bürünmüş bir alan. Selimiye Camii alanının Osmanlı dönemi öncesi de bir kullanımı var. Bölgenin altında bir metropol olduğunu biliyoruz. Özelikle genç Roma döneminden başlayarak, yani Edirne'nin kuruluş sürecinden sonra bu bölgede yoğun bir metropol, yani defin olduğunu, bir mezarlık alanı olduğunu biliyoruz. Burada mezarların çıkması rastlantı değil. Bu bildiğimiz bir olay ve bu metropol çok geniş bir alana yayılmış durumda. Şu anda çok geniş bir alan tahrip edilmiş bir durumda. Burada han kazısı çalışmaları yapan arkadaşlar bazı mezarlara rastlamışlardır" dedi.