Mardin’de 12 bin yıllık tapınak gün yüzüne çıkarıldı

'HER YERDEN TARİH FIŞKIRIYOR'

Dargeçit'te incelemelerde bulunan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Mardin'in her yerinden tarih fışkırıyor. Boncuklu Tarla'nın belirli bir kazı çalışmasının ardından elde edilen bulgular üzerinde yapılan incelemede Göbeklitepe'den daha eski bir yerleşim yeri olduğu konusunda ortak bir fikir var" dedi.

Vali Demirtaş, insanlık tarihine ışık tutacak Boncuklu Tarla'nın koruma altına alınmasına yönelik çalışma planlandıklarını belirtti. Kazılarda ortaya çıkarılan bulgular üzerinde yapılan incelemelerde Boncuklu Tarla'nın Göbeklitepe'den daha eski bir tarihe sahip olduğunun öngörüldüğünü dile getiren Vali Demirtaş, "İnsanlık tarihinin karanlıkta kalan noktasının aydınlatılmasında tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve her yeri tarih kokan medeniyetler beşiği Mardin'imiz önemli bir şehir konumundadır. Boncuklu Tarla'nın belirli bir kazı çalışmasının ardından elde edilen bulgular üzerinde yapılan incelemede Göbeklitepe'den daha eski bir yerleşim yeri olduğu konusunda ortak bir fikir var. Kazılar tam anlamıyla gerçekleştiğinde insanlık tarihi konusunda daha aydınlatıcı bilgiler ortaya çıkacağına inanıyorum. Boncuklu Tarla'da Bakanlığımızın desteklerinin yanı sıra Valilik olarak da destek vermek için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalarımız kapsamında ilk olarak alanın koruma altına alınmasına yönelik bir çalışma yapmayı planlıyoruz" dedi.