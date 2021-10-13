İstanbul’dan kaçırıldı! İngiltere’de 1 milyona satılacak! Türkiye Interpol’e başvurdu

İngiltere'nin başkenti Londra'da müzayedeye çıkarılacak Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası olan Zağanos Paşa Vakfı'nın vakfiyesinin, 1918-1920 senelerinde İngilizlerin İstanbul'u işgali esnasında kaçırılan eserlerden olduğu belirtildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, eserin Türkiye'ye geri verilmesi için Interpol nezdinde çalışma başlattı.

AÇILIŞ FİYATI 80 BİN POUND

Balıkesir'deki Zağanos Paşa Vakfı'nın kuruluş amacı ve kuruluş şartlarının yer aldığı Hicri 866 tarihli (1462) vakfiye, İngiltere'nin başkenti Londra'da 21 Ekim tarihinde müzayedeye çıkacak. Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan vakfiye 'Besmele' ile başlıyor. Arapça el yazısı ve siyah mürekkeple yazılan vakfiyede ayrıca vakıf kurucularının isimleri bulunuyor. Kırmızı dokuma ile kısmen güçlendirilen vakfiyenin son satırında da tarih yer aldı. 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğindeki eserin açılış fiyatının 80 bin pound (980 bin TL) olduğu belirtildi.