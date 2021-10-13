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İstanbul’dan kaçırıldı! İngiltere’de 1 milyona satılacak! Türkiye Interpol’e başvurdu

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Giriş Tarihi: 13.10.2021 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
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İstanbul’dan kaçırıldı! İngiltere’de 1 milyona satılacak! Türkiye Interpol’e başvurdu

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir müzayedede satışa sunulacak, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası olan Zağanos Paşa Vakfı'nın vakfiyesi ile alakalı harekete geçildi. Türkiye, vakfiyenin İngiliz işgali zamanında yurt dışına kaçırıldığı sebebiyle Interpol'e başvurdu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da müzayedeye çıkarılacak Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası olan Zağanos Paşa Vakfı'nın vakfiyesinin, 1918-1920 senelerinde İngilizlerin İstanbul'u işgali esnasında kaçırılan eserlerden olduğu belirtildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, eserin Türkiye'ye geri verilmesi için Interpol nezdinde çalışma başlattı.

AÇILIŞ FİYATI 80 BİN POUND

Balıkesir'deki Zağanos Paşa Vakfı'nın kuruluş amacı ve kuruluş şartlarının yer aldığı Hicri 866 tarihli (1462) vakfiye, İngiltere'nin başkenti Londra'da 21 Ekim tarihinde müzayedeye çıkacak. Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan vakfiye 'Besmele' ile başlıyor. Arapça el yazısı ve siyah mürekkeple yazılan vakfiyede ayrıca vakıf kurucularının isimleri bulunuyor. Kırmızı dokuma ile kısmen güçlendirilen vakfiyenin son satırında da tarih yer aldı. 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğindeki eserin açılış fiyatının 80 bin pound (980 bin TL) olduğu belirtildi.

TÜRKİYE INTERPOLE BAŞVURDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı araştırmada, söz konusu vakfiyenin 1918-1920'li yıllarında İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu değerlendirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Zağanos Paşa Vakfı'nın tüm yazışmalarının bulunduğu, sadece 'vakıf senedi' olarak da bilinen 'vakfiye'nin kayıp olduğu belirtildi.

Yıllardır aranan vakfiyenin müzayedede satışa çıkarılacağının öğrenilmesi üzerine Türkiye'nin iade için girişimlere başladığı öğrenildi. Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlıklarının Interpol'e eserin iadesi için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Osmanlı'nın son dönemi ile Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında bu şekilde kaçırılmış, hibe edilmiş veya satılmış 22-23 eser bulunduğu, bu eserlerin tespit edilmesine ilişkin de çalışmaların sürdüğü, tespit edildikçe de iade edilmeleri için çalışma yapıldığı kaydedildi.

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