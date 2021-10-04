Kocaeli’nde 2 bin senelik lahde kazınmış cümleler görenleri şaşkına çeviriyor

"ÇOCUKKEN LAHİDİN İÇİNDE OYUN OYNARDIK"

Şemsettin Köyünün tarihi bir yer olduğunu söyleyen vatandaş İlhan Kazancıoğlu (67), "Köyümüzün Bizans döneminde inşa edildiği biliniyor. Romalılar da yaşamış, hatta Roma döneminde yapılan lahit bile var. Biz çocukluğumuzda lahidin içinde oyun oynardık, içeride oda gibi bir yer var. Hatta o odanın içinde bizim çocukluk dönemlerimizde kemik parçaları bile vardı. Bu lahidin imparatorun kızı içi yaptırıldığı söyleniyor. Ama o kişinin ne kemiği kalmış, ne de başka bir şeyi" dedi.