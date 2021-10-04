Kocaeli’nde 2 bin senelik lahde kazınmış cümleler görenleri şaşkına çeviriyor
M.Ö. 3 bin senesinden bu yana yaşamın devam ettiği Kocaeli'de, Şemsettin adlı köyün meydanında tarihten izler taşıyan 2 bin senelik lahit yer alıyor. Sağlam kalan yapısı ve küçük odasıyla asırlara meydan okuyan lahdin kitabesinde de anlamı ilgi toplayan Grekçe yazılar bulunuyor.
Kocaeli Körfez'de bağlı Şemsettin Köyünün meydanında yer alan lahit, asırlara rağmen bozulmayan yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Roma döneminde yapıldığı ve 2 bin senelik olduğu bilinen lahidin, Nikomedia (İzmit) döneminde yaşayan "Oktabia" adlı kadın için yaptırıldığı rivayet ediliyor.
2009'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla tescillenen, yüksek platform üzerine kurulu Roma lahdinin üzerinde de Grekçe yazılan kitabe bulunuyor.
KİTABEDE NELER YAZIYOR?
Şimdilerde çocukların oyun alanı haline gelen lahdin kitabesinde, "Ben Romalı kadın Oktabia. Nicomedia (Antik İzmit) ve çevresinde mutlu bir hayat sürdüm. İyi evlilikler yaptım, güzel çocuklar doğurdum. Her kim ki benim bu lahdimi açar, bedenimi rahatsız eder ve ziynetlerimi çalarsa, en yakın Roma lejyonuna 40 bin gümüş sikke ödeyecektir ve tanrıların bütün laneti de sonsuza kadar onun olsun. Ve siz hayatta olanlar iyi yaşayın, güzel yaşayın, sizlere selam olsun" ifadeleri yer alıyor.
"ÇOCUKKEN LAHİDİN İÇİNDE OYUN OYNARDIK"
Şemsettin Köyünün tarihi bir yer olduğunu söyleyen vatandaş İlhan Kazancıoğlu (67), "Köyümüzün Bizans döneminde inşa edildiği biliniyor. Romalılar da yaşamış, hatta Roma döneminde yapılan lahit bile var. Biz çocukluğumuzda lahidin içinde oyun oynardık, içeride oda gibi bir yer var. Hatta o odanın içinde bizim çocukluk dönemlerimizde kemik parçaları bile vardı. Bu lahidin imparatorun kızı içi yaptırıldığı söyleniyor. Ama o kişinin ne kemiği kalmış, ne de başka bir şeyi" dedi.
"ÇOK ZİYARET EDEN OLUYOR"
Lahidin defineciler tarafından çok kez talan edildiğine dikkat çeken Kazancıoğlu, "Burası insanların da dikkatini çekiyor. Çok ziyaret eden oluyor. Hatta lahdi bilen yabancılar köyümüze geliyor. Bir tanesine ben lahidin üzerindeki yazıları okutmuştum, o kişide bana lahidin Roma dönemine ait olduğunu söylemişti" diye konuştu.
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