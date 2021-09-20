Sivas’ta binlerce yıllık apartman keşfedilmeyi bekliyor

"MAĞARAYA GİRİP BİR SAAT KADAR İLERLEDİK"

Çok yakın bir zamana kadar mağaraların soğuk hava deposu, odunluk ve hayvan yemlerinin saklandığı bir alan olarak kullanıldığını belirten Tarih Öğretmeni Levent Malkoç, "Bu mağaraların 1590 metre rakımlı düzlük arazide taşlardan kolasal mimari ile inşa edilen Burç Evi Kalesine kadar gittiği söylenmektedir. Bunu test etmek için gençlik yıllarımızda ben ve arkadaşlarım mağaraların bir tanesine girdik ve bir saat kadarda ilerledik. Ancak ileri kısımlarda yol gittikçe zorlaşıyordu ve meşalelerimizde azalmıştı. Bu yüzden bu gizemli mağaranın nereye kadar gittiğini keşfedemedik" diye konuştu.