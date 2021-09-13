3 bin yıllık vadinin eşsiz manzarasını gökyüzünden bir başka güzel

Bölgede geçtiğimiz aylarda başlayan sıcak hava balon uçuşları tüm hızıyla devam ederken, meteorolojik şartların elverdiği ölçüde yapılan uçuşlarda ziyaretçiler balonlarla gökyüzünden 3 bin yıllık vadi, tabiat ve Emre Gölü manzarasını seyretmenin mutluluğunu yaşıyor.

Vadinin eşsiz manzarasını seyredenler kervanına Vali Gökmen Çiçek'de katıldı. Vali Çiçek balon uçuşu deneyimini kendi sosyal medya hesabından fotoğraflar ve "Tarihin, tabiat, kültür ve doğal yaşamla harmanlandığı, Frig Medeniyeti'nin kalıntılarının ilk günkü ihtişamıyla büyülediği, Frig Vadisi'nde yer alan Emre Gölü'nde sıcak hava balonuyla uçuş yaparak, eşsiz manzarayı balondan izledik" mesajı ile paylaştı.