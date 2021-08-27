Trabzon İçkale kazısı işbirliği protokolü düzenlenen törenle imzalandı

İçkale kazısı işbirliği protokolü imza töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu "Şu anda belki tam olarak farkında değiliz ama çok tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Tarihsel anıt koruma ve restorasyonu alanında çok önemli bir isim olan Sedat Çetintaş'ın 80 yıl önce Trabzon'daki tarihi mekanları sıraladığı, özelliklerini yazdığı raporunda öneri olarak sunduğu bu bölgede kazıların başlatılması meselesine 80 yıl sonra vaziyet etmenin ve bunu hayata geçirmenin ilk adımını atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çok şükür bugün Trabzon tarihinde ilk kez olmak üzere arkeolojik kazı hareketini başlatıyoruz. Bu Trabzon'un kadim tarihi için önemli adımdır. Çünkü hepimiz Trabzon'la ilgili niteleme yaparken 'Kadim şehir Trabzon'u çok kullanıyoruz. İşte bu kadim şehir Trabzon'un tarihini daha iyi şekilde ortaya çıkaracak çalışmalar ancak kazıyla ve diğer faaliyetlerle mümkün olabilir. Bu manada Trabzon'un bilinen 4 bin yıllık tarihinin, bu kazılarla ve daha sonra buna eklenecek diğer bilimsel çalışmalarla çok daha geriye gideceğine inanıyorum. Çünkü bazı mağaralarda bulunan eserlerden Trabzon'daki yerleşmelerin milattan önce 2 binin çok daha gerisine gittiğini görüyoruz. Böyle kuvvetli işaretler var. Bu kazılar Trabzon'un kadim tarihini çok daha net şekilde ortaya çıkaracaktır" dedi.