Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor
Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki 126 yıllık Altınyayla Merkez Cami, duvar işlemeleri ve ahşap tavan motifleri ile ilgi çekiyor. İlçe halkının çok sevdiği cami, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılında restore edilerek yeniden hizmete açıldı.
1895 yılında ilçe eşrafından Ahmet Ağa tarafından dönemin ustalarına yaptırılan Altınyayla Merkez Cami, duvar işlemeleri ve ahşap tavandaki motifleri ile görenleri hayran bırakıyor.
12 ahşap direk üzerine kurulu olan cami, minber ve kürsü arasındaki uyumu ile de öne çıkıyor. İlçe halkının çok sevdiği cami, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılında restore edilerek yeniden hizmete açıldı.
Cami hakkında bilgi veren İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, "Ülkemizin nadide eserlerinden olan camimiz 12 ahşap direk üzerine kurulmuş, duvar işlemeleri ve tavandaki eşsiz motifleri ile minber ve kürsü arasındaki eşsiz uyumu ile gelen misafirleri adeta büyüleyen tarihi bir mekandır. İlçemize gelen misafirlerimizi, ortamı itibariyle bambaşka mekanlara götüren bu muazzam camimize davet ediyoruz" dedi.
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