Ahşabın sanata dönüştüğü 126 yıllık cami ilgi görüyor



Cami hakkında bilgi veren İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, "Ülkemizin nadide eserlerinden olan camimiz 12 ahşap direk üzerine kurulmuş, duvar işlemeleri ve tavandaki eşsiz motifleri ile minber ve kürsü arasındaki eşsiz uyumu ile gelen misafirleri adeta büyüleyen tarihi bir mekandır. İlçemize gelen misafirlerimizi, ortamı itibariyle bambaşka mekanlara götüren bu muazzam camimize davet ediyoruz" dedi.

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