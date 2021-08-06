"Peri heykelcikleri" İzmir Arkeoloji Müzesinde ilk kez ziyarete açıldı

USTALIKLA YAPILMIŞ ESERLER

Müze müdürü Hünkar Keser, AA muhabirine, 3 pişmiş toprak heykelciğin Büyük İskender'in fetihleri sonrasında yaşanan Helenistik Dönem'de, yani milattan önce 330-30 yılları arasında imal edildiğini düşündüklerini söyledi.

Kanatlı kadın figürlerinden ilkinin uzun etekli tipik bir Antik Dönem giysisi, diğer kadın figürünün ise uzun kollu bir üst giysi ile Friglere uzun bir başlık taşıdığını anlatan Keser, genellikle "aşk tanrısı" Eros ile özdeşleştirilen üçüncü heykelciğin ise yarı çıplak betimlenmiş genç bir erkek olduğunu belirtti.

Keser, heykelciklerin tümünün ustalıkla işlendiğini ve perilerin yeryüzüne iniş anını betimlediğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"İnsanlık tarihi boyunca her zaman ölümden sonra ne olduğunu merak etmiş ve buna ilişkin ritüeller hazırlamışlar. Mezarlara ölen kişilerin en sevdiği silahlar, oyuncaklar ve diğer eşyalar bırakılmış. Çünkü ölümden sonra ruhun bedenden ayrıldığına inanmışlar. Ruhlara eşlik edecek, onlara yol gösterecek aracılara ihtiyaç duymuşlar. Sergilediğimiz eserler de ruha eşlik ettiği ve ölümden sonra mihmandarlık yaptığı düşünülen zarif figürinler."