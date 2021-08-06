Eskişehir’de ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar

Savcılık talimatıyla takibe alınan şüphelilerin aracı, Hisar Mahallesi'ndeki dinlenme tesisinde durduruldu. Araçtaki 3 şüpheli, gözaltına alındı; yapılan aramada ise Geç Antik veya Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 29 altın boncuk, 8 altın obje ile 'Eros' figürlü küpe ele geçirildi.