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Mersin'de tarihi eser niteliğinde 56 sikke ve 7 obje ele geçirildi

'in merkez ilçesinde, dönemine ait olduğu değerlendirilen 56 bronz sikke ve 7 metal obje ele geçirildi. Ele geçirilen sikke ve objeler, yetkililerine teslim edildi.

TARİH AA
Giriş Tarihi: 08.04.2021
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Mersin'de tarihi eser niteliğinde 56 sikke ve 7 obje ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ekipler ilçede 2 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüphelilerin aracında, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 56 bronz sikke ve 7 metal obje bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen sikke ve objeler, Mersin Müzesi yetkililerine teslim edildi.

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