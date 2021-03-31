İSTANBUL'U HEP ÖZLEDİ

Ayrıca 1902'de Chambre Maritime Des Compagnies de Navigation Etrangere's'in kurucu üyelerinden biriydi. Daha sonraki yıllarda, Moda ve Fenerbahçe'yi arayarak Şirketi Hayriye firmasının düzenli servisleri ile işe gidip gelmek için direkt ulaşım imkanı sağladı. Pazar günleri mahalledeki diğer Hristiyanlarla birlikte kiliseye gider, güzel günlerde ise yerel geziler düzenlerdi. Ölümünden sonra kızı Fransa'ya taşındı ama özlediği bir şehir olan İstanbul'u düzenli olarak ziyaret edecekti.