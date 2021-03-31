Levantenlerin Türkiye'ye duyduğu ilgi hiç değişmedi: Belçikalı Couteaux'un hikayesini ilk kez okuyacaksınız
Levanten Aileler'in Türkiye'ye ilgisi bitmedi. Kimi İzmir'e, kimi İstanbul'a göç etti. Belçikalı Gabriel Couteaux, Çarlık Rusya'sından kaçıp İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'ye yerleşti. Köşk inşa etti. Karaköy'deki tarihi Kuto Han'ın da bir dönem sahibiydi.
Belçikalı tüccar Gabriel Couteaux oldukça aktif bir iş adamıydı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan devrimci kargaşayla Çarlık Rusya'sından kaçmıştı. Gabriel Couteaux, diğer Levantenler'in aksine Moda'ya değil Fenerbahçe'ye yerleşti. O zamanlar Fenerbahçe tarım arazisiydi. Burada kendisine bir köşk inşa etti.
9 DİL BİLİYORDU...
Gabriel Couteaux, Galata'da Couteaux Han adında, şu anda bir bankanın yer aldığı Karaköy İskelesi'ndeki yolcu bekleme salonunun bitişiğinde duran bir Han'a sahipti. Aynı zamanda Belçika'nın fahri konsolosuydu, çok kültürlü biriydi ve Rusça dahil 9 dilde okuyup yazabiliyordu.
Gabriel Couteaux, o zamanlar Amerika Başkanı Line, Japan Osaka Line, Messagerie Maritime, Paquet, Fabre Line ve Prudential Line'ı temsil eden tanınmış ve önemli bir denizcilik acentesiydi. Buna ek olarak Gabriel Couteaux, Birinci Dünya Savaşı döneminden sonra bir süre İstanbul armatör Laurent Reboul ile ortak olmuştu. İkametinin ilk yıllarında özel at arabasıyla Kadıköy'e, oradan da Karaköy'e kayıkla gidiyordu. Gabriel Couteaux, hem Belçika'nın hem de İstanbul'daki İngiliz Ticaret Odaları'nın saygın bir yönetici üyesiydi.
İSTANBUL'U HEP ÖZLEDİ
Ayrıca 1902'de Chambre Maritime Des Compagnies de Navigation Etrangere's'in kurucu üyelerinden biriydi. Daha sonraki yıllarda, Moda ve Fenerbahçe'yi arayarak Şirketi Hayriye firmasının düzenli servisleri ile işe gidip gelmek için direkt ulaşım imkanı sağladı. Pazar günleri mahalledeki diğer Hristiyanlarla birlikte kiliseye gider, güzel günlerde ise yerel geziler düzenlerdi. Ölümünden sonra kızı Fransa'ya taşındı ama özlediği bir şehir olan İstanbul'u düzenli olarak ziyaret edecekti.
SADECE KÖŞK KALDI
Bugün Fenerbahçe'de, bir zamanlar ünlü Belçikalı tüccar ve gemicilik acentesi Gabriel Couteaux'a ait olan kırmızı aşı boyalı ahşap bir bina duruyor. Daha sonra konak ve çevresindeki arazi satıldı ve ev korunurken geniş arazisi şimdi yaklaşık 20 apartman bloğunu barındırıyor.
1926'da işadamları İzzet Akosman, Afif Tektaş ve Willi Marguery ile birlikte 'Türk Belçika Ticaret Derneği'nin kurulmasına yardımcı oldu. Ayrıca 16 Mart 1838'de Trieste'li bir İtalyan Giacomo Anderlich tarafından kurulan, İstanbul Harbiye'de bulunan Artigiana Yaşlı Bakım Evi komitesinin bir dönem başkanlığını yaptı.