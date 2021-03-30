Son dakika | Asırlara meydana okuyan Osmanlı camisi! Çivisiz yıllardır ayakta duruyor

"BÖYLE ESERLERE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM"

"Biz halk olarak bu yapılara el atmamız lazım, çünkü bunlar bize atalardan yadigar" diyen Uğraş, "Onların bir eseri. Bizim de bunları gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Bakımı, çevre düzenlemesi gibi konularda üzerine durup, gözümüz gibi korumamız lazım. Osmanlı döneminin de hatırası olarak gelecek nesillere aktarmak gerekiyor" şeklinde konuştu.