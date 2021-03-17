UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır surlarının 2. Etap Projesi başladı

"5 MİLYON TURİST HEDEFİMİZ VAR"

Kendilerine destek olan Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür eden Karaaslan, "Bu süreçte bizlere 5 milyon lira katkı sağlayan başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, tarih ve kültür aşığı olan Valimiz Münir Karaloğlu'na ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu çalışmalarla birlikte en önemli hedefimiz 2 bin 300 yıllık tarihi olan Diyarbakır surlarını korumak, restorasyon çalışmalarını yapmak ve turizme kazandırmaktır. 5 milyon turist hedefimiz var, inşallah bu surlarımızın tamamının restorasyonunu tamamlayacağız, şehrimiz önemli bir turizm merkezi haline gelecektir. Değerli vatandaşlarımızdan en büyük talebimiz şudur, biz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak surların restorasyonunu yapacağız, ama önemli olan şey bu surlarımızı korumak, herkes birer gönüllü kültür ve tarih elçisi olsunlar surlarımızı ilelebet korusunlar isteriz" diye konuştu.