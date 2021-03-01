Sivas’ta 90 yıllık halıya 1.5 milyon lira istiyor!





Gülhan, bu tarihi halı ve kilimlerin yurt dışında alıcısının olduğunu ifade ederek, "Genellikle bu halılar yurt dışına gidiyor. Alıcılar zaten buraya gelip, bakıp analiz ettikten sonra teslim alıyorlar. Onlar da eski tarihi el dokuma kilimler. Onlar da yine dedelerimizden yadigar kaldı. Onları da muhafaza ettik. Koruduk bugüne kadar. Onlar da antika sayılır. Namazgaha bir milyon diyoruz. Öbür tarihli kilime de 1 milyon 250 bin lira diyoruz." şeklinde konuştu.

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