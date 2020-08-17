Tarihe ışık tutacak 'Altın Tren' filmi vizyona giriyor

Kurtuluş Savaşı döneminin en özel kesitlerinden birini beyazperdeye yansıtacak olan Altın Tren filmi için geri sayım başladı. Altın Tren filmi Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihi dostluk yolculuğunda önemli bir hikayeyi konu alıyor.

Tarihi bir dostluktan doğan, özel ve gerçek bir hikâyeyi, sinemanın büyüsü ile beyaz perdeye yansıtan Altın Tren filminin yapımcılığını Skala Yapım üstleniyor. Yüksek bütçeli bu yapımın hazırlığına başlayan Skala Yapım, tarihin sayfalarına ışık tutacak bu filmi, Azerbaycan film işbirliğinde yapıyor.



Skala Yapım, Türkiye - Azerbaycan ortaklığında yapılan ve kalabalık bir oyuncu kadrosunu bir araya getirecek olan film için kast görüşmelerine başlandığını duyurdu.

2022 YILININ NİSAN AYINDA VİZYONDA...



Çekimlerine 2021 yılı Mart ayında başlanacak Altın Tren filmi, bu büyük mücadelenin zorluğunu ve olağanüstü aksiyonunu, duygu yüklü bir anlatımla seyircisiyle buluşturacak.



Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluğunu pekiştirmeyi, gerçek ve özel bu hikayeyi gün yüzüne çıkarmayı ve milyonlara ulaştırmayı hedefleyen filmin 2022 yılı Nisan ayında vizyona girmesi bekleniyor.