Trabzonspor-Eyüpspor maç sonu analizi Libero'da! "Ciddiyet lazım"
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'un Eyüpspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da masaya yatırıldı. Fırat Aydınus, Abdullah Ercan ve Serkan Korkmaz'ın karşılaşmayı değerlendirdiği yayında, bordo-mavili ekibin performansı ele alındı
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmaya devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşma, Libero'nun maç sonu yayınında ele alındı.
Fırat Aydınus, Abdullah Ercan ve Serkan Korkmaz, Trabzonspor'un Eyüpspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.
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"TRABZONSPOR'UN BİRAZ DAHA CİDDİ OLMASI GEREKİYOR"
Trabzonspor'un üst üste aldığı galibiyetleri değerlendiren Abdullah Ercan, bordo-mavili takımın oyununda bazı eksiklikler bulunduğuna dikkat çekti.
Ercan, "6'da 6 oldu. Öncelikle kazanılan 3 puanın sevindirici olduğunu söylemek isterim. Ancak gönül isterdi ki Trabzonspor güle oynaya kazansın. Bence bu takımın biraz daha ciddi olması gerekiyor. Bu hafta Eyüpspor karşısında kazandın ama gelecek hafta zorlu bir Göztepe deplasmanın var. Hafta içinde de sıralamanı belirleyecek bir CSKA Sofya maçın bulunuyor. Ne olursa olsun kazanılan 3 puan önemli" ifadelerini kullandı.
"TRABZONSPOR BU MAÇTA ARAL ŞİMŞİR'İ ÇOK ARADI"
Trabzonspor'un hücum hattındaki performansına değinen Ercan, "Mesela ben bugün Onuachu'nun gol atmasını beklerdim. Bu hem takım hem de kendisi açısından önemliydi. Ama bu sene çok düşüşte acilen toparlanması lazım. Teknik direktöre de dikkat ederseniz çok az değişiklik yaptı. Belki de kulübede oyuna cevap verebilecek bir isim yoktu. Folcarelli tribündeydi, Batagov da aynı şekilde. Bence Trabzonspor bu maçta Aral Şimşir'i çok aradı. Saviolo'nun bu takımın oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Adam eksiltiyor ama olmuyor. O, başka oyunların oyuncusu. Orada Aral Şimşir olsaydı rakibini geçtikten sonra topu doğrudan santrforun kafasına gönderirdi" şeklinde konuştu.
"KAZANILAN 3 PUANIN KIYMETİNİ BİLMEK LAZIM"
Karşılaşmanın sonucunun yalnızca skor üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Ercan, diğer büyük takımların performanslarını da örnek gösterdi.
Ercan, "Bir de şu açıdan bakalım. Galatasaray bu hafta kötü oynayarak kazandı. Fenerbahçe kötü oynadı ve kaybetti. Beşiktaş ise zorlanarak kazandı. Demek ki futbolda bunlar olabiliyor. Trabzonspor neden farklı kazanamadı diye değerlendirmemek gerekiyor. O yüzden alınan 3 puanın kıymetini bilmek lazım" dedi.
"GÖZTEPE DEPLASMANINDA SORUN YAŞAMAZSA TRABZONSPOR'UN HAFTASI OLUR"
Bordo-mavili ekibin gelecek hafta oynayacağı Göztepe karşılaşmasına da değinen Abdullah Ercan, "Trabzonspor gelecek hafta Göztepe deplasmanında sorun yaşamazsa onların haftası olur. Reis geldi ve 6'da 6 yaptı. Bir maç kaybetti ama eminim ki o karşılaşmanın da kazanılabilecek bir maç olduğunu biliyor. Teknik direktörün o maçın analizini yaptığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.