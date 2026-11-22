Ercan, "6'da 6 oldu. Öncelikle kazanılan 3 puanın sevindirici olduğunu söylemek isterim. Ancak gönül isterdi ki Trabzonspor güle oynaya kazansın. Bence bu takımın biraz daha ciddi olması gerekiyor. Bu hafta Eyüpspor karşısında kazandın ama gelecek hafta zorlu bir Göztepe deplasmanın var. Hafta içinde de sıralamanı belirleyecek bir CSKA Sofya maçın bulunuyor. Ne olursa olsun kazanılan 3 puan önemli" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR BU MAÇTA ARAL ŞİMŞİR'İ ÇOK ARADI"

Trabzonspor'un hücum hattındaki performansına değinen Ercan, "Mesela ben bugün Onuachu'nun gol atmasını beklerdim. Bu hem takım hem de kendisi açısından önemliydi. Ama bu sene çok düşüşte acilen toparlanması lazım. Teknik direktöre de dikkat ederseniz çok az değişiklik yaptı. Belki de kulübede oyuna cevap verebilecek bir isim yoktu. Folcarelli tribündeydi, Batagov da aynı şekilde. Bence Trabzonspor bu maçta Aral Şimşir'i çok aradı. Saviolo'nun bu takımın oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Adam eksiltiyor ama olmuyor. O, başka oyunların oyuncusu. Orada Aral Şimşir olsaydı rakibini geçtikten sonra topu doğrudan santrforun kafasına gönderirdi" şeklinde konuştu.

"KAZANILAN 3 PUANIN KIYMETİNİ BİLMEK LAZIM"

Karşılaşmanın sonucunun yalnızca skor üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Ercan, diğer büyük takımların performanslarını da örnek gösterdi.

Ercan, "Bir de şu açıdan bakalım. Galatasaray bu hafta kötü oynayarak kazandı. Fenerbahçe kötü oynadı ve kaybetti. Beşiktaş ise zorlanarak kazandı. Demek ki futbolda bunlar olabiliyor. Trabzonspor neden farklı kazanamadı diye değerlendirmemek gerekiyor. O yüzden alınan 3 puanın kıymetini bilmek lazım" dedi.