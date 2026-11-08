"Trabzonspor artık rakibinden önce kendi tereddütlerini yenmeye başladı. Neydi bunlar? Yavaş hücum etmek, sürekli pas yaparak hücuma çıkmak gibi alışkanlıklar. Bunların hepsini rafa kaldırdı. Onun yerine takımı bir geçiş takımı hâline getirdi. Sağında Saviolo, solunda Cabral varken sen bu oyunu oynamalısın."

"Thomas Reis, bu kadar eksiğe rağmen takıma bir oyun kimliği kazandırdı. 'Biz takım olacağız, kompakt bir takım olacağız.' dedi. Trabzonspor bunu ilk 45 dakikada başardı. İkinci yarıda ise bence oyunu biraz daha rölantiye aldılar. Ancak bana göre tek bir sorun var ve bu da büyük bir sorun. Duran toplar büyük tehlike yaratıyor."

"3-4 NOKTA TRANSFERLE ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI OLUR"

Trabzonspor'un ligde ikinci sıraya yükselmesine dikkat çeken Özdemir, bordo-mavili ekibin devre arasında yapılacak takviyelerle şampiyonluk yarışında önemli bir konuma gelebileceğini ifade etti.

"Trabzonspor bugün ikinci sıraya yükseldi. Tehlikenin farkında mısınız? Trabzonspor, Reis'ten sonra ivme kazandı. Bu kadar eksiğine rağmen takım şu anda ikinci sırada. Devre arasına kadar çok ciddi bir yara almazsa devre arasında yapılacak 3-4 nokta transferle şampiyonluğun en büyük adayı olur."

Ulaş Özdemir "Trabzonspor'un en temel eksikliği bence duran top savunması. Bugün Alanyaspor'a çok fazla fırsat verdi. Daha atletik bir takım seni cezalandırabilir." yorumunu yaptı.