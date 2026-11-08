CANLI Trabzonspor Alanya'da seriyi sürdürmek istiyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Alanya Oba Stadı'nda saat 18.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Alanya Oba Stadı'nda saat 18.30'da başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından ligde çıktığı beş maçı da kazanan bordo-mavililer, serisini sürdürerek zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olduğu son dört lig maçında ise galibiyet elde edemedi.
Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Bedirhan, Aliti, Ruan, Baran, Maestro, Ui-jo, Yusuf, Arda
Trabzonspor: Onana, Cabral, Nwaiwu, Savic, Pina, Melih, Ozan Tufan, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu
TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSUNDA SAKATLIKLARI BULUNAN 8 OYUNCU YOK
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak, Franculino Dju, Aral Şimşir, Tim Jabol Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan kamp kadrosuna alınmadı.
Bordo-mavililerin 20 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: