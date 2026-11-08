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CANLI Trabzonspor Alanya'da seriyi sürdürmek istiyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Trabzonspor Alanya'da seriyi sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Alanya Oba Stadı'nda saat 18.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Alanya Oba Stadı'nda saat 18.30'da başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından ligde çıktığı beş maçı da kazanan bordo-mavililer, serisini sürdürerek zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olduğu son dört lig maçında ise galibiyet elde edemedi.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

CANLI Trabzonspor Alanya'da seriyi sürdürmek istiyor - 1

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Bedirhan, Aliti, Ruan, Baran, Maestro, Ui-jo, Yusuf, Arda

Trabzonspor: Onana, Cabral, Nwaiwu, Savic, Pina, Melih, Ozan Tufan, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu

CANLI Trabzonspor Alanya'da seriyi sürdürmek istiyor - 2

TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSUNDA SAKATLIKLARI BULUNAN 8 OYUNCU YOK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak, Franculino Dju, Aral Şimşir, Tim Jabol Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan kamp kadrosuna alınmadı.

Bordo-mavililerin 20 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

CANLI Trabzonspor Alanya'da seriyi sürdürmek istiyor - 3

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Fabinho, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Muhammed Salah, Noah Saviolo, Umut Nayir, Ali Habeşoğlu, Paul Onuachu.

CANLI Trabzonspor Alanya'da seriyi sürdürmek istiyor - 4

21'İNCİ RANDEVU ÖNCESİNDE ALANYASPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, ligde 21'inci kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 20 maçın sekizini Alanyaspor, altısını Trabzonspor kazandı. Altı karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda Akdeniz temsilcisi 34, bordo-mavililer 29 gol attı.

CANLI Trabzonspor Alanya'da seriyi sürdürmek istiyor - 5

Alanya'da oynanan 10 lig maçında da ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Alanyaspor bu karşılaşmalarda beş galibiyet, üç beraberlik ve iki yenilgi aldı. Trabzonspor, deplasmandaki bu maçlarda 12 gol kaydederken kalesinde 19 gol gördü.

Bordo-mavililer, Alanyaspor deplasmanındaki son dört lig maçından üç yenilgi ve bir beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor; 2022-2023 sezonunda 5-0, 2023-2024'te 3-1 ve 2024-2025'te 2-1 mağlup olurken geçen sezon 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, bu deplasmandaki son galibiyetini şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 4-0'lık skorla elde etmişti.

Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde:

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