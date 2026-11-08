Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, ligde 21'inci kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 20 maçın sekizini Alanyaspor, altısını Trabzonspor kazandı. Altı karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda Akdeniz temsilcisi 34, bordo-mavililer 29 gol attı.

Alanya'da oynanan 10 lig maçında da ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Alanyaspor bu karşılaşmalarda beş galibiyet, üç beraberlik ve iki yenilgi aldı. Trabzonspor, deplasmandaki bu maçlarda 12 gol kaydederken kalesinde 19 gol gördü.

Bordo-mavililer, Alanyaspor deplasmanındaki son dört lig maçından üç yenilgi ve bir beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor; 2022-2023 sezonunda 5-0, 2023-2024'te 3-1 ve 2024-2025'te 2-1 mağlup olurken geçen sezon 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, bu deplasmandaki son galibiyetini şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 4-0'lık skorla elde etmişti.

Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde: