Trabzonspor evinde Freiburg'u ağırlıyor: Fırtına'da hedef 3'te3! İşte muhtemel 11'ler
UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor. İlk iki maçını kazanarak 6 puana ulaşan Trabzonspor, Papara Park'ta Alman temsilcisi Freiburg'u ağırlayacak. Peki, Trabzonspor-Freiburg maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve takımlardaki son durum…
UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, lig aşamasının üçüncü haftasında Almanya'nın Freiburg ekibini konuk edecek. 5 Kasım 2026 Perşembe günü Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver'in yöneteceği maçta bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak Avrupa'da 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
TRABZONSPOR-FREIBURG MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.
Freiburg: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Beste, Suzuki, Scherhant, Matanovic.
TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Trabzonspor ile Freiburg arasındaki UEFA Konferans Ligi 3. hafta karşılaşması, 5 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Papara Park'ta oynanacak mücadelede Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak.
TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Bordo-mavililerin Freiburg'u ağırlayacağı kritik karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadele futbolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek.
TRABZONSPOR AVRUPA'DA 3'TE 3 PEŞİNDE
UEFA Konferans Ligi'ne Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetle başlayan Trabzonspor, ikinci haftada İskoçya ekibi Hearts'ı sahasında 2-0 mağlup etti.
İlk iki maçından 6 puan çıkaran Karadeniz temsilcisi, Freiburg karşısında da kazanarak puanını 9'a yükseltmek istiyor. Bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER VAR
Freiburg maçı öncesinde Trabzonspor'da eksik futbolcular dikkat çekiyor. Kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve genç kaleci Onuralp Çevikkan da Alman temsilcisine karşı görev alamayacak.
FREIBURG BUNDESLIGA'DA ÜÇÜNCÜ SIRADA
Julian Schuster yönetimindeki Freiburg, Almanya Bundesliga'da Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ardından üçüncü sırada bulunuyor.
UEFA Konferans Ligi'nde ise ilk iki haftada bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Alman ekibi, 3 puanla lig aşamasının 18. basamağında yer alıyor.
Freiburg, Trabzon deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak turnuvadaki konumunu iyileştirmeyi hedefliyor.