UEFA Konferans Ligi 'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor , lig aşamasının üçüncü haftasında Almanya'nın Freiburg ekibini konuk edecek. 5 Kasım 2026 Perşembe günü Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Bordo-mavililerin Freiburg'u ağırlayacağı kritik karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadele futbolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek.

Sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve genç kaleci Onuralp Çevikkan da Alman temsilcisine karşı görev alamayacak.

İlk iki maçından 6 puan çıkaran Karadeniz temsilcisi, Freiburg karşısında da kazanarak puanını 9'a yükseltmek istiyor. Bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

FREIBURG BUNDESLIGA'DA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Julian Schuster yönetimindeki Freiburg, Almanya Bundesliga'da Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ardından üçüncü sırada bulunuyor.

UEFA Konferans Ligi'nde ise ilk iki haftada bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Alman ekibi, 3 puanla lig aşamasının 18. basamağında yer alıyor.

Freiburg, Trabzon deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak turnuvadaki konumunu iyileştirmeyi hedefliyor.