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CANLI Trabzonspor evinde Freiburg'u ağırlıyor: Fırtına'da hedef 3'te3!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Trabzonspor evinde Freiburg'u ağırlıyor: Fırtına'da hedef 3'te3!

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor. İlk iki maçını kazanarak 6 puana ulaşan Trabzonspor, Papara Park'ta Alman temsilcisi Freiburg'u ağırlıyor. 20.45'te başlayan Trabzonspor-Freiburg maçında her iki taraf da 3 puanın peşinde. Estonyalı Kristo Tohver'in yönettiği mücadeleyi habrerimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, lig aşamasının üçüncü haftasında Almanya'nın Freiburg ekibini konuk ediyor. 5 Kasım 2026 Perşembe günü Papara Park'ta oynanan karşılaşma saat 20.45'te başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver'in yönettiği maçta bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak Avrupa'da 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

CANLI Trabzonspor evinde Freiburg'u ağırlıyor: Fırtına'da hedef 3'te3! - 1

TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa, Fabinho, Mendy, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.

Freiburg: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Engelhardt, Eggestein, Irie, Grifo, Goto, Matanovic

CANLI Trabzonspor evinde Freiburg'u ağırlıyor: Fırtına'da hedef 3'te3! - 2

EKSİKLER BULUNUYOR

Trabzonspor'da UEFA listesine bildirilen isimlerden Dju, Aral Şimşir, Batagov, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları, Cabral da kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Ayrıca, oynama izinleri olmayan Malinovskyi, Okay Yokuşlu, Metehan Mimaroğlu, Umut Nayir ve Ali Habeşoğlu da kadroda yer almadı.

Eksik oyuncuların yokluğunda altyapıdan kaleciler Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol Can Çolak'ın yanı sıra, Mustafa Kuzey Akçay, Ahmet Cemil Güren ile Oğuzhan Ertem kadroda yer aldı.

CANLI Trabzonspor evinde Freiburg'u ağırlıyor: Fırtına'da hedef 3'te3! - 3

"KAHROLSUN İSRAİL" SLOGANI

Maçın başlama düdüğü öncesinde Trabzonspor taraftarları İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı soykırıma "Kahrolsun İsrail" sözleriyle dikkat çekti. Avrupa'da birçok ülkede yayınlanan mücadelede gösterilen bu tepki, katil İsrail'in yaptığı vahşeti tekrardan hatırlattı.

TARAFTAR'DAN FULL DESTEK

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Tribünlerin önemli bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada Alman taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün bir kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.

Karşılaşma öncesi İspanya 2. Futbol Ligi'nde Andorra ile yapılan maçta rakip kaleciyle çarpıştığı pozisyonda hayatını kaybeden Tenerife'nin 30 yaşındaki İspanyol futbolcusu Jesus de Miguel Alameda için saygı duruşunda bulunuldu.

CANLI Trabzonspor evinde Freiburg'u ağırlıyor: Fırtına'da hedef 3'te3! - 4

FREIBURG BUNDESLIGA'DA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Julian Schuster yönetimindeki Freiburg, Almanya Bundesliga'da Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ardından üçüncü sırada bulunuyor.

UEFA Konferans Ligi'nde ise ilk iki haftada bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Alman ekibi, 3 puanla lig aşamasının 18. basamağında yer alıyor.

Freiburg, Trabzon deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak turnuvadaki konumunu iyileştirmeyi hedefliyor.

CANLI Trabzonspor evinde Freiburg'u ağırlıyor: Fırtına'da hedef 3'te3! - 5

TRABZONSPOR AVRUPA'DA 3'TE 3 PEŞİNDE

UEFA Konferans Ligi'ne Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetle başlayan Trabzonspor, ikinci haftada İskoçya ekibi Hearts'ı sahasında 2-0 mağlup etti.

İlk iki maçından 6 puan çıkaran Karadeniz temsilcisi, Freiburg karşısında da kazanarak puanını 9'a yükseltmek istiyor. Bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

#Trabzonspor #UEFA Konferans Ligi #Freiburg
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