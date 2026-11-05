CANLI Trabzonspor evinde Freiburg'u ağırlıyor: Fırtına'da hedef 3'te3!
UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor. İlk iki maçını kazanarak 6 puana ulaşan Trabzonspor, Papara Park'ta Alman temsilcisi Freiburg'u ağırlıyor. 20.45'te başlayan Trabzonspor-Freiburg maçında her iki taraf da 3 puanın peşinde. Estonyalı Kristo Tohver'in yönettiği mücadeleyi habrerimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, lig aşamasının üçüncü haftasında Almanya'nın Freiburg ekibini konuk ediyor. 5 Kasım 2026 Perşembe günü Papara Park'ta oynanan karşılaşma saat 20.45'te başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver'in yönettiği maçta bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak Avrupa'da 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa, Fabinho, Mendy, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.
Freiburg: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Engelhardt, Eggestein, Irie, Grifo, Goto, Matanovic
EKSİKLER BULUNUYOR
Trabzonspor'da UEFA listesine bildirilen isimlerden Dju, Aral Şimşir, Batagov, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları, Cabral da kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Ayrıca, oynama izinleri olmayan Malinovskyi, Okay Yokuşlu, Metehan Mimaroğlu, Umut Nayir ve Ali Habeşoğlu da kadroda yer almadı.
Eksik oyuncuların yokluğunda altyapıdan kaleciler Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol Can Çolak'ın yanı sıra, Mustafa Kuzey Akçay, Ahmet Cemil Güren ile Oğuzhan Ertem kadroda yer aldı.