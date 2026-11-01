Trabzonspor'da hedef 5'te 5! Rakip Gaziantep FK: İşte muhtemel ilk 11'ler
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor, Papara Park'ta Gaziantep FK'yi konuk edecek. Galibiyet serisini 5 maça taşımak isteyen bordo-mavililer ile 4 maçtır puan alamayan kırmızı-siyahlıların zorlu randevusu saat 16.00'da başlayacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki 4 lig maçını kazanan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında da galip gelerek seriyi 5 maça çıkarmak istiyor. Son 4 lig karşılaşmasını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise deplasmanda puan arayacak.
İŞTE TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu
Gaziantep FK: Ataberk, Perez, Efe, Sylla, Kerim, Bacuna, Sorescu, Camara, Maxim, Kozlowski, Halil