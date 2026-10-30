Trabzonspor'dan Franculino Dju ve Aral Şimşir'in sağlık durumlarına ilişkin kulüpten resmi açıklama geldi. Yapılan kontrollerde iki futbolcunun da kaslarında kanama ve ödem tespit edilirken tedavilerine başlandığı bildirildi.

Tabzonspor'da futbolcular Franculino Dju ve Aral Şimşir'in yaşadığı sakatlıkların ardından kulüpten sağlık durumlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bordo-mavililerin Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, iki oyuncunun yapılan muayene ve MR görüntülemelerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, iki oyuncunun durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çaykur Rizespor maçının son bölümünde sol uyluk arka bölümünde ağrı hisseden oyuncumuz Franculino Dju'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem saptanmıştır. Ayrıca takımımızın antrenmanı sırasında sağ alt baldır dış kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Aral Şimşir'in yapılan MR görüntülemesi sonucunda, kasın dış kısmında kısmi kanama ve ödem tespit edilmiş olup oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."