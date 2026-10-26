Muhammed Salah da takım arkadaşlarına yaptığı konuşmada, zirveye yaklaşmak için Rize maçının bir fırsat olduğunu vurguladı. Mısırlı futbolcu, "Bugüne kadar harika maçlar oynadık ancak hepsi geride kaldı. Futbolda dün yoktur. Şimdi önümüzde yeni bir maç var. Kazanılacak yeni bir 3 puan var" ifadelerini kullandı.

Thomas Reis, oyuncularına Çaykur Rizespor deplasmanından da galibiyetle dönmeleri gerektiğini hatırlattı. Tam ciddiyet isteyen Alman teknik adam, kazanmaları halinde önlerinin daha da açılacağını söyledi.

Reis ayrıca, 2015-2016 sezonunda Şota Arveladze'nin ardından Trabzonspor'un başında Süper Lig'de çıktığı ilk iki deplasman maçını kazanan teknik direktör olmayı hedefliyor.

Bordo-mavililer, son olarak Şubat 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde üst üste dört lig maçını gol yemeden kazanmıştı. Fırtına, Rize deplasmanından da aynı şekilde galip ayrılması halinde bu seriyi tekrarlayacak.

Trabzonspor, son üç lig karşılaşmasında rakip fileleri dokuz kez havalandırırken kalesinde gol görmedi.

Bordo-mavili formayı yedi karşılaşmada giyen 22 yaşındaki Gine Bissaulu golcü, beş gol ve üç asistlik katkı sağladı. Onuachu'nun yokluğunda hücumun önemli isimlerinden biri olan Dju'nun hareketliliğiyle Rizespor savunmasını zorlaması hedefleniyor.

Rakibin içinde bulunduğu durumun tehlikesine dikkati çeken Thomas Reis, oyuncularına "Rizespor'un bunu fırsata çevirmesine izin vermeyin. İlk düdükten son ana kadar tutkunuzu gösterin" uyarısında bulundu.

Çaykur Rizespor, bu sezon sahasında oynadığı üç karşılaşmayı da kaybetti. Bu maçlarda gol atamayan yeşil-mavililer, kalesinde altı gol gördü.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları devam eden Paul Onuachu, Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu ve Ruslan Malinovskyi forma giyemiyor.

SAVUNMADA SARI KART ALARMI

Trabzonspor'da Nwaiwu ve Savic, üçer sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.

İki savunmacı, Çaykur Rizespor deplasmanında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Papara Park'ta oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecek. Reis, iki oyuncusunu gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı.

REKABETTE TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım bugüne kadar 48 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, Çaykur Rizespor dokuz kez galip geldi. Dokuz mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Bordo-mavililerin 95 golüne, yeşil-mavililer 44 golle karşılık verdi.

Trabzonspor, rakibine karşı iki kez altı gollü galibiyet elde etti. Fırtına, 2005-2006 sezonunda 6-1, 2015-2016 sezonunda ise 6-0 kazandı.

SON ANTRENMANDA SAVUNMA VE HIZLI HÜCUM VURGUSU

Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Oyuncularına son taktiklerini veren Thomas Reis, savunmada disiplinli kalmalarını istedi. Hücumda ise hızlı düşünmeleri ve şut fırsatlarını değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde: