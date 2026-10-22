Trabzonspor-Hearts karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Avrupa kupalarında 158 karşılaşmayı geride bırakan bordo-mavililer, Hearts karşısında 159. kez sahne alacak. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve Trabzonspor 'un Avrupa kupalarındaki istatistikleri…

Trabzonspor'un Avrupa serüveni 1976-1977 sezonunda başladı. Bordo-mavililer, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 9 karşılaşmaya çıktı.

Hearts karşılaşması, Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki 159. maçı olacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar oynadığı 158 karşılaşmada 57 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 198 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 216 gol gördü.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

KONFERANS LİGİ'NDE 10. SINAV

Hearts mücadelesi, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki 10. karşılaşması olacak. Bu organizasyonda daha önce 9 maç oynayan bordo-mavililer, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor bu maçlarda 11 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

Karadeniz ekibi, bu sezon Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise Ferencvaros karşısında oynadığı iki maçta da istediği sonuçları alamadı.

TRABZONSPOR 29 YIL SONRA İSKOÇ EKİBİYLE KARŞILAŞIYOR

Trabzonspor, son olarak 1997-1998 sezonunda UEFA Kupası ikinci eleme turunda İskoçya temsilcisi Dundee United ile karşılaşmıştı. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan bordo-mavililer, rövanşta 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı.

Hearts karşılaşmasıyla Trabzonspor, yaklaşık 29 yıl sonra bir İskoçya ekibiyle Avrupa kupalarında karşı karşıya gelecek.