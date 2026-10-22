UEFA Konferans Ligi'nde 'Fırtına' gecesi: Temsilcimiz Trabzonspor evinde Hearts'ı konuk ediyor
UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, ikinci hafta maçında İskoçya ekibi Hearts'ı konuk ediyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı, şifresiz yayınlanacak.
Avrupa kupalarında 158 karşılaşmayı geride bırakan bordo-mavililer, Hearts karşısında 159. kez sahne alacak. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki istatistikleri…
TRABZONSPOR-HEARTS MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savić, Sidny Lopes Cabral, Ozan Tufan, Fabinho, Mohamed Salah, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Franculino Dju.
Hearts: Beau Reus, Christian Borchgrevink, Malachi Fagan-Walcott, Jamie McCart, Harry Milne, Oisin McEntee, Laurent Mendy, Calvin Miller, Cláudio Braga, Josh McPake, James Wilson.
TRABZONSPOR-HEARTS MAÇI SAAT KAÇTA?
Trabzonspor ile Hearts, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 22 Ekim 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.
TRABZONSPOR-HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Hearts karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
TRABZONSPOR AVRUPA KUPALARINDA 159. MAÇINA ÇIKIYOR
Hearts karşılaşması, Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki 159. maçı olacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar oynadığı 158 karşılaşmada 57 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 198 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 216 gol gördü.
Trabzonspor'un Avrupa serüveni 1976-1977 sezonunda başladı. Bordo-mavililer, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 9 karşılaşmaya çıktı.
KONFERANS LİGİ'NDE 10. SINAV
Hearts mücadelesi, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki 10. karşılaşması olacak. Bu organizasyonda daha önce 9 maç oynayan bordo-mavililer, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor bu maçlarda 11 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.
Karadeniz ekibi, bu sezon Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise Ferencvaros karşısında oynadığı iki maçta da istediği sonuçları alamadı.
TRABZONSPOR 29 YIL SONRA İSKOÇ EKİBİYLE KARŞILAŞIYOR
Trabzonspor, son olarak 1997-1998 sezonunda UEFA Kupası ikinci eleme turunda İskoçya temsilcisi Dundee United ile karşılaşmıştı. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan bordo-mavililer, rövanşta 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı.
Hearts karşılaşmasıyla Trabzonspor, yaklaşık 29 yıl sonra bir İskoçya ekibiyle Avrupa kupalarında karşı karşıya gelecek.