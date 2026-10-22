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CANLI Konferans Ligi'nde 'Fırtına' gecesi: Trabzonspor evinde Hearts'ı konuk ediyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Konferans Ligi'nde 'Fırtına' gecesi: Trabzonspor evinde Hearts'ı konuk ediyor

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, ikinci hafta maçında İskoçya ekibi Hearts'ı konuk ediyor. Papara Park'ta oynanan mücadele saat 19.45'te başladı ve TRT 1'den canlı, şifresiz yayınlanıyor.

Avrupa kupalarında 158 karşılaşmayı geride bırakan bordo-mavililer, Hearts karşısında 159. kez sahne alıyor.

Bu sezon Konferans Ligi ilk hafta mücadelesinde Finlandiya ekibi KuPS'u deplasmanda 4-2'lik skorla geçen Trabzonspor, yükselen grafiğini devam ettirmenin peşinde.

19.45'te başlayan karşılaşma, TRT1 ve Tabii platformundan yayınlanıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

CANLI Konferans Ligi'nde 'Fırtına' gecesi: Trabzonspor evinde Hearts'ı konuk ediyor - 1

TRABZONSPOR-HEARTS MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Mendy, Samet, Cenk Özkaçar, Bouchouari, Franculino, Salah, Folcarelli, Cabral, Melih, Saviolo

Hearts: Borchgrevnik, McCart, Miller, Claudio Braga, Guendouz, Wilson, Magnusson, Altena, Fagan-Walcott, Mato

CANLI Konferans Ligi'nde 'Fırtına' gecesi: Trabzonspor evinde Hearts'ı konuk ediyor - 2

MAÇTAN NOTLAR (İLK YARI)

Detaylar birazdan...

CANLI Konferans Ligi'nde 'Fırtına' gecesi: Trabzonspor evinde Hearts'ı konuk ediyor - 3

FOLCARELLİ'DEN GERİ DÖNÜŞ

Trabzonspor'un Fransız oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, 174 gün sonra ilk 11'de görev yaptı.

Bordo-mavili takımda Avusturya kampında yeniden sakatlanan Folcarelli, bu sezon üç maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

En son geçen sezon 2 Mayıs'ta Göztepe ile ligin bitimine iki hafta kala oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Folcarelli, 174 gün sonra yeniden 11'de görev aldı.

CANLI Konferans Ligi'nde 'Fırtına' gecesi: Trabzonspor evinde Hearts'ı konuk ediyor - 4

MAÇ KAPALI GİŞE

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Tribünlerin önemli bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada İskoç taraftarlar da misafir taraftar tribününün büyük kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.

CANLI Konferans Ligi'nde 'Fırtına' gecesi: Trabzonspor evinde Hearts'ı konuk ediyor - 5

TRABZONSPOR AVRUPA KUPALARINDA 159. MAÇINA ÇIKIYOR

Hearts karşılaşması, Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki 159. maçı olarak tarihe geçiyor. Bordo-mavililer, bugüne kadar oynadığı 158 karşılaşmada 57 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 198 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 216 gol gördü.

Trabzonspor'un Avrupa serüveni 1976-1977 sezonunda başladı. Bordo-mavililer, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 9 karşılaşmaya çıktı.

CANLI Konferans Ligi'nde 'Fırtına' gecesi: Trabzonspor evinde Hearts'ı konuk ediyor - 6

KONFERANS LİGİ'NDE 10. SINAV

Hearts mücadelesi ile Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'ndeki 10. karşılaşmasına çıkıyor. Bu organizasyonda daha önce 9 maç oynayan bordo-mavililer, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor bu maçlarda 11 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

Karadeniz ekibi, bu sezon Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise Ferencvaros karşısında oynadığı iki maçta da istediği sonuçları alamadı.

TRABZONSPOR 29 YIL SONRA İSKOÇ EKİBİYLE KARŞILAŞIYOR

Trabzonspor, son olarak 1997-1998 sezonunda UEFA Kupası ikinci eleme turunda İskoçya temsilcisi Dundee United ile karşılaşmıştı. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan bordo-mavililer, rövanşta 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı.

Hearts karşılaşmasıyla Trabzonspor, yaklaşık 29 yıl sonra bir İskoçya ekibiyle Avrupa kupalarında karşı karşıya geliyor.

#UEFA Konferans Ligi #Trabzonspor #Hearts
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