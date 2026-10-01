Trabzonspor kardeş kulübü Drogheda United'ı ağırladı! Fırtına 86'da yıkıldı
Milli maçlar nedeniyle verilen arayı hazırlık karşılaşmasıyla değerlendiren Trabzonspor, İrlanda temsilcisi ve kardeş kulübü Drogheda United'ı ağırladı. Bordo-mavililer, karşılaşmanın son bölümünde yediği golle sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Drogheda United'ın golü Agbaje'den geldi.
Milli arayı boş geçmeyen Trabzonspor, dostluk maçında İrlanda temsilcisi ve kardeş kulübü Drogheda United'ı konuk etti. Bordo-mavililer, 86. dakikada kalesinde gördüğü golle mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
TEK GOL 86. DAKİKADA
Drogheda United'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Agbaje kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele İrlanda temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
2010'DA KARDEŞ KULÜP OLDULAR
Trabzonspor ile Drogheda United arasındaki kardeş kulüp ilişkisi 2010 yılında resmiyet kazandı.
Drogheda United'ın tarihini anlatan Brian Whelan'ın "Bordo Mavi Bir Tarih" kitabının tanıtım toplantısında gündeme gelen kardeş kulüp olma önerisi, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı'na iletildi.
Trabzonspor yönetiminin de öneriyi kabul etmesiyle iki kulüp resmen kardeş kulüp oldu.
Drogheda kentinin Türkiye ile tarihi bağı ise 1847 yılına kadar uzanıyor. İrlanda'da yaşanan Büyük Kıtlık döneminde Osmanlı İmparatorluğu tarafından gönderilen yardımın ulaştığı kentlerden biri olan Drogheda, bu nedenle Türkiye ile İrlanda arasındaki tarihsel ilişkilerde özel bir yere sahip.
2013'TEKİ MAÇ YAĞIŞA TAKILDI
İki takım daha önce de sahada karşı karşıya gelmeye hazırlanmış ancak planlanan mücadele oynanamamıştı. Trabzonspor'un 21 Mart 2013'te Dublin'de Drogheda United ile oynaması planlanan karşılaşma, aşırı yağış ve saha koşulları nedeniyle iptal edilmişti.
Bordo-mavili ekip İrlanda'ya gitmesine rağmen hakem, zeminin futbol oynamaya elverişli olmadığına karar vererek karşılaşmanın oynanmasına izin vermemişti.