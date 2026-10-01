Milli arayı boş geçmeyen Trabzonspor , dostluk maçında İrlanda temsilcisi ve kardeş kulübü Drogheda United'ı konuk etti. Bordo-mavililer, 86. dakikada kalesinde gördüğü golle mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

2010'DA KARDEŞ KULÜP OLDULAR

Trabzonspor ile Drogheda United arasındaki kardeş kulüp ilişkisi 2010 yılında resmiyet kazandı.

Drogheda United'ın tarihini anlatan Brian Whelan'ın "Bordo Mavi Bir Tarih" kitabının tanıtım toplantısında gündeme gelen kardeş kulüp olma önerisi, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı'na iletildi.

Trabzonspor yönetiminin de öneriyi kabul etmesiyle iki kulüp resmen kardeş kulüp oldu.

Drogheda kentinin Türkiye ile tarihi bağı ise 1847 yılına kadar uzanıyor. İrlanda'da yaşanan Büyük Kıtlık döneminde Osmanlı İmparatorluğu tarafından gönderilen yardımın ulaştığı kentlerden biri olan Drogheda, bu nedenle Türkiye ile İrlanda arasındaki tarihsel ilişkilerde özel bir yere sahip.