Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'nin sol dizindeki kemik ödemi ve devam eden şikayetleri nedeniyle Belçika'da ameliyat edildiğini açıkladı. Ukraynalı futbolcuya başarılı bir artroskopik debridman cerrahisi uygulanırken, rehabilitasyon sürecine başlanacağı belirtildi.

Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sol dizinde meydana gelen yaygın kemik ödemi ve mekanik şikayetleri devam eden Malinovskyi'ye Belçika'da Dr. Koen Lagea tarafından artroskopik debridman cerrahisi uygulandığı belirtildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Ruslan Malinovskyi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamasında "Futbolcumuz Ruslan Malinovskyi'nin sol dizinde meydana gelen yaygın kemik ödemi ve mekanik şikâyetlerinin devam etmesi üzerine kendisine Belçika'da Dr. Koen Lagea tarafından başarılı bir artroskopik debridman cerrahisi uygulanmıştır. Futbolcumuzun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimizce başlanacaktır" dedi.