Trabzonspor, kardeş kulübü Drogheda United ile özel karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer ile aynı renkleri taşıyan ve ambleminde ay-yıldız bulunan İrlanda temsilcisinin karşı karşıya geleceği mücadele, iki kulüp arasındaki tarihi bağları bir kez daha futbol sahasına taşıyacak.

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Drogheda United karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

2010'DA KARDEŞ KULÜP OLDULAR

Trabzonspor ile Drogheda United arasındaki kardeş kulüp ilişkisi 2010 yılında resmiyet kazandı.

Drogheda United'ın tarihini anlatan Brian Whelan'ın "Bordo Mavi Bir Tarih" kitabının tanıtım toplantısında gündeme gelen kardeş kulüp olma önerisi, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı'na iletildi.

Trabzonspor yönetiminin de öneriyi kabul etmesiyle iki kulüp resmen kardeş kulüp oldu.

Drogheda kentinin Türkiye ile tarihi bağı ise 1847 yılına kadar uzanıyor. İrlanda'da yaşanan Büyük Kıtlık döneminde Osmanlı İmparatorluğu tarafından gönderilen yardımın ulaştığı kentlerden biri olan Drogheda, bu nedenle Türkiye ile İrlanda arasındaki tarihsel ilişkilerde özel bir yere sahip.