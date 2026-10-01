Trabzonspor-Drogheda United maçı A Spor'da! Kardeş kulüpler Papara Park'ta buluşuyor
Trabzonspor, tarihi bağlara sahip olduğu İrlanda temsilcisi Drogheda United'ı özel maçta konuk edecek. 1847'de Osmanlı İmparatorluğu'nun İrlanda'ya gönderdiği yardımla başlayan tarihi bağın sahaya taşınacağı mücadele saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Trabzonspor, kardeş kulübü Drogheda United ile özel karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer ile aynı renkleri taşıyan ve ambleminde ay-yıldız bulunan İrlanda temsilcisinin karşı karşıya geleceği mücadele, iki kulüp arasındaki tarihi bağları bir kez daha futbol sahasına taşıyacak.
Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Drogheda United karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
2010'DA KARDEŞ KULÜP OLDULAR
Trabzonspor ile Drogheda United arasındaki kardeş kulüp ilişkisi 2010 yılında resmiyet kazandı.
Drogheda United'ın tarihini anlatan Brian Whelan'ın "Bordo Mavi Bir Tarih" kitabının tanıtım toplantısında gündeme gelen kardeş kulüp olma önerisi, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı'na iletildi.
Trabzonspor yönetiminin de öneriyi kabul etmesiyle iki kulüp resmen kardeş kulüp oldu.
Drogheda kentinin Türkiye ile tarihi bağı ise 1847 yılına kadar uzanıyor. İrlanda'da yaşanan Büyük Kıtlık döneminde Osmanlı İmparatorluğu tarafından gönderilen yardımın ulaştığı kentlerden biri olan Drogheda, bu nedenle Türkiye ile İrlanda arasındaki tarihsel ilişkilerde özel bir yere sahip.
2013'TEKİ MAÇ YAĞIŞA TAKILDI
İki takım daha önce de sahada karşı karşıya gelmeye hazırlanmış ancak planlanan mücadele oynanamamıştı. Trabzonspor'un 21 Mart 2013'te Dublin'de Drogheda United ile oynaması planlanan karşılaşma, aşırı yağış ve saha koşulları nedeniyle iptal edilmişti.
Bordo-mavili ekip İrlanda'ya gitmesine rağmen hakem, zeminin futbol oynamaya elverişli olmadığına karar vererek karşılaşmanın oynanmasına izin vermemişti.
TRABZONSPOR'DA 14 EKSİK
İki kardeş kulüp, aradan geçen 13 yılın ardından bu kez Trabzon'da buluşacak.
Trabzonspor'da milli takımlarda bulunan 12 futbolcunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ve Malinovskyi de karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bordo-mavili ekip, Drogheda United karşısına 14 oyuncusundan yoksun çıkacak.