Muhammed Salah Galatasaray derbisine damga vurdu: İlk yarıda 2 gol ve 1 asistle Trabzonspor'u sırtladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Trabzonspor'un yıldız ismi Muhammed Salah, Galatasaray derbisinde gösterdiği performansla ilk yarının öne çıkan oyuncusu oldu. 34 yaşındaki futbolcu, attığı 2 golle bordo-mavililerin hücumdaki en etkili ismi olarak dikkat çekti.

Salah yalnızca golleriyle değil, hazırladığı pozisyonlarla da mücadeleye damga vurdu. Tecrübeli yıldız, Saviolo'nun kaydettiği golde asisti yapan isim olurken Trabzonspor'un ilk yarıda yakaladığı üstünlükte başrol oynadı.

Bordo-mavililer, Salah'ın 2 gol ve 1 asistlik katkısıyla Galatasaray karşısında soyunma odasına 3-0 önde giderken, yıldız futbolcunun derbideki etkili performansı karşılaşmanın en dikkat çeken detaylarından biri oldu.