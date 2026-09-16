Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Bordo-mavililerin başkanı Doğan, teknik direktör Fatih Tekke'nin ayrılığının perde arkasını açıkladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün gündemine ilişkin A Spor'a açıklamalarda bulunuyor.

BAŞKAN DOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

FATİH TEKKE'NİN AYRILIĞIN PERDE ARKASI

Bizim de aklımızdaki bir durum değildi. 4-5 yıllık bir planlamamız vardı. Trabzonspor için başarı tabii ki şampiyonluktur fakat başarılı bir sezon geçirmiştik önceki sezona baktığımızda. Genç oyuncuların gelişiminde büyük katkı sağladı. Hem maddi hem manevi olarak güzel katkıları oldu. Her gittiğim yerde de kendisine teşekkür ettim.

Daha sonra yeni transfer dönemi ve yeni hedeflerle birlikte Trabzonspor'un hedefi şampiyon olmaktır. Koltuktaki ismin de amacının bu olması lazım. Sizin bildiğinizden farklı bir şey biz de bilmiyoruz açıkçası. Maçın ardından A Spor'dan gelen bildirimle öğrendik. Şaşırmıştık bu karar verilince de. Aradık fakat ulaşamadık hocamıza. Trabzonspor uçağı havadayken ben istifasının kabul edilmediğini söyledim. Daha sonra kendisiyle bir görüşmem oldu. Bunun yönetiminin bu olamayacağını söyledim. Hoca da bunu kabul etti. Yeniden konuşmaya başladık fakat Amed maçında alınan mağlubiyet sonrası hocanın istifa haberi geldi tekrar.