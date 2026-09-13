Trabzonspor'da boş olan teknik direktörlük pozisyonu için farklı isimler ön plana çıkmaya devam ediyor.

BEIN Sports'un haberine göre Trabzonspor, kulüp efsanesi Şenol Güneş ile anlaşmaya çok yakın.

Daha önce 4 kez Trabzonspor'da hocalık görevini üstlenen Şenol Güneş, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.