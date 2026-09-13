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Bordo-mavililer Valverde'yi mi istiyor? Fatih Tekke ayrılığı sonrası teknik direktör arayışı sürüyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bordo-mavililer Valverde'yi mi istiyor? Fatih Tekke ayrılığı sonrası teknik direktör arayışı sürüyor

Trabzonspor'un Fatih Tekke ile yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışı sürüyör. Hüseyin Çimşir geçici olarak takımın başında bulunurken yönetim yeni teknik direktörü en kısa sürede belirlemeyi hedefliyore Son zamanlarda gündeme gelen isimlerden biri de deneyimli İspanyol Ernesto Valverde oldu.

Fatih Tekke ile yollarını ayırdıktan sonra takımı geçici olarak Hüseyin Çimşir'e emanet eden Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Son olarak Konyaspor deplasmanından puansız ayrılan bordo-mavililer, takımın başına geçebilecek isimler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırırken deneyimli teknik adam Ernesto Valverde'nin gündeme geldiği öne sürüldü.

Bordo-mavililer Valverde'yi mi istiyor? Fatih Tekke ayrılığı sonrası teknik direktör arayışı sürüyor - 1

FATİH TEKKE İLE YOLLAR AYRILDI

Trabzonspor, Fatih Tekke ile 1 Eylül 2026'da karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bordo-mavililerde takımın başına Hüseyin Çimşir geçerken yönetim, yeni teknik direktör için çalışmalarına devam ediyor.

Bordo-mavililer Valverde'yi mi istiyor? Fatih Tekke ayrılığı sonrası teknik direktör arayışı sürüyor - 2

TRABZONSPOR'DA YABANCI TEKNİK DİREKTÖR GÜNDEMİ

Trabzonspor yönetiminin yeni teknik direktör arayışlarında yabancı isimleri de değerlendirmeye almasıyla birlikte Avrupa futbolunda tanınan birçok teknik adamın adı bordo-mavililerle anılmaya başladı.

Bordo-mavililer Valverde'yi mi istiyor? Fatih Tekke ayrılığı sonrası teknik direktör arayışı sürüyor - 3

ERNESTO VALVERDE GÜNDEMDE

Takvim'de yer alan haberde Trabzonspor'un değerlendirdiği teknik direktörler arasında Ernesto Valverde'nin de bulunduğu öne sürüldü. Deneyimli çalıştırıcı son olarak Athletic Bilbao'da görev yaptı ve 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından İspanyol kulübünden ayrıldı.

İspanyol futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Ernesto Valverde, hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde önemli kulüplerde görev aldı. Barcelona, Athletic Bilbao, Olympiakos, Espanyol, Villarreal ve Valencia'yı çalıştıran Valverde, teknik direktörlük kariyerinde 11 kupa kazandı. İspanyol çalıştırıcı özellikle Barcelona ile kazandığı LaLiga şampiyonlukları, Olympiakos'taki başarılı dönemleri ve Athletic Bilbao ile kurduğu uzun soluklu bağla öne çıktı.

9 Şubat 1964'te İspanya'nın Viandar de la Vera kentinde dünyaya gelen Ernesto Valverde Tejedor, 62 yaşında. UEFA Pro lisansına sahip deneyimli teknik adam, son olarak Athletic Bilbao'yu çalıştırdı.

Athletic Bilbao'da farklı dönemlerde görev yapan Valverde, kariyerinde Barcelona'nın yanı sıra Espanyol, Villarreal ve Valencia'nın da başında yer aldı. İspanya dışındaki en önemli teknik direktörlük deneyimini ise iki ayrı dönemde çalıştırdığı Olympiakos'ta yaşadı.

Bordo-mavililer Valverde'yi mi istiyor? Fatih Tekke ayrılığı sonrası teknik direktör arayışı sürüyor - 4

OLYMPİAKOS'TA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Ernesto Valverde'nin A takım teknik direktörlüğü yaptığı dönemler arasında en yüksek maç başına puan ortalaması, 2,34 ile Olympiakos'taki 2010-2012 döneminde geldi. İspanyol teknik adamın ikinci en yüksek ortalaması ise Barcelona'da kaydettiği 2,23 oldu.

Valverde, Olympiakos'taki ilk döneminde 2,17, Valencia'da ise 1,83 maç başına puan ortalaması yakaladı. Athletic Bilbao'daki üç ayrı döneminde sırasıyla 1,46, 1,64 ve 1,62 ortalamaları elde etti.

Deneyimli çalıştırıcının Espanyol'daki maç başına puan ortalaması 1,40, Villarreal'deki ortalaması ise 1,44 olarak kayıtlara geçti. Böylece Valverde'nin kariyerindeki en yüksek maç başına puan performansı Olympiakos'ta, ikinci sıradaki performansı ise Barcelona'da gerçekleşti.

Bordo-mavililer Valverde'yi mi istiyor? Fatih Tekke ayrılığı sonrası teknik direktör arayışı sürüyor - 5

VALVERDE'NİN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Valverde'nin A takım teknik direktörlüğündeki dönemleri, resmi maç sayıları ve maç başına puan ortalamaları şöyle:

Bordo-mavililer Valverde'yi mi istiyor? Fatih Tekke ayrılığı sonrası teknik direktör arayışı sürüyor - 6

#Trabzonspor #Ernesto Valverde
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