ERNESTO VALVERDE GÜNDEMDE

Takvim'de yer alan haberde Trabzonspor'un değerlendirdiği teknik direktörler arasında Ernesto Valverde'nin de bulunduğu öne sürüldü. Deneyimli çalıştırıcı son olarak Athletic Bilbao'da görev yaptı ve 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından İspanyol kulübünden ayrıldı.

İspanyol futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Ernesto Valverde, hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde önemli kulüplerde görev aldı. Barcelona, Athletic Bilbao, Olympiakos, Espanyol, Villarreal ve Valencia'yı çalıştıran Valverde, teknik direktörlük kariyerinde 11 kupa kazandı. İspanyol çalıştırıcı özellikle Barcelona ile kazandığı LaLiga şampiyonlukları, Olympiakos'taki başarılı dönemleri ve Athletic Bilbao ile kurduğu uzun soluklu bağla öne çıktı.

9 Şubat 1964'te İspanya'nın Viandar de la Vera kentinde dünyaya gelen Ernesto Valverde Tejedor, 62 yaşında. UEFA Pro lisansına sahip deneyimli teknik adam, son olarak Athletic Bilbao'yu çalıştırdı.

Athletic Bilbao'da farklı dönemlerde görev yapan Valverde, kariyerinde Barcelona'nın yanı sıra Espanyol, Villarreal ve Valencia'nın da başında yer aldı. İspanya dışındaki en önemli teknik direktörlük deneyimini ise iki ayrı dönemde çalıştırdığı Olympiakos'ta yaşadı.