Bordo-mavililer Valverde'yi mi istiyor? Fatih Tekke ayrılığı sonrası teknik direktör arayışı sürüyor
Trabzonspor'un Fatih Tekke ile yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışı sürüyör. Hüseyin Çimşir geçici olarak takımın başında bulunurken yönetim yeni teknik direktörü en kısa sürede belirlemeyi hedefliyore Son zamanlarda gündeme gelen isimlerden biri de deneyimli İspanyol Ernesto Valverde oldu.
Fatih Tekke ile yollarını ayırdıktan sonra takımı geçici olarak Hüseyin Çimşir'e emanet eden Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Son olarak Konyaspor deplasmanından puansız ayrılan bordo-mavililer, takımın başına geçebilecek isimler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırırken deneyimli teknik adam Ernesto Valverde'nin gündeme geldiği öne sürüldü.
FATİH TEKKE İLE YOLLAR AYRILDI
Trabzonspor, Fatih Tekke ile 1 Eylül 2026'da karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bordo-mavililerde takımın başına Hüseyin Çimşir geçerken yönetim, yeni teknik direktör için çalışmalarına devam ediyor.
TRABZONSPOR'DA YABANCI TEKNİK DİREKTÖR GÜNDEMİ
Trabzonspor yönetiminin yeni teknik direktör arayışlarında yabancı isimleri de değerlendirmeye almasıyla birlikte Avrupa futbolunda tanınan birçok teknik adamın adı bordo-mavililerle anılmaya başladı.