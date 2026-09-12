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Trabzonspor Konya deplasmanında çıkış arıyor! İşte Konyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor Konya deplasmanında çıkış arıyor! İşte Konyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup ederek 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden bordo-mavililer, çıkışını TÜMOSAN Konyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

Trabzonspor Konya deplasmanında çıkış arıyor! İşte Konyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri - 1

İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen, üçüncü haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, dış sahada ilk 3 puanını çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'da Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor Konya deplasmanında çıkış arıyor! İşte Konyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri - 2

İŞTE İLK 11'LER

Konyaspor:

Trabzonspor:

Trabzonspor Konya deplasmanında çıkış arıyor! İşte Konyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri - 3

51. RANDEVU

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 50 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 25-13 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 81 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 60 gol gördü.

Trabzonspor Konya deplasmanında çıkış arıyor! İşte Konyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri - 4

KONYA'DA EN ÇOK BERABERLİK OLDU

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında Konya'da oynanan karşılaşmalarda en çok beraberlik sonucu alındı.

Söz konusu 25 maçta bordo-mavililer 8 galibiyet yaşadı. Konya temsilcisi 7 kez kazanırken 10 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Trabzonspor Konya deplasmanında çıkış arıyor! İşte Konyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri - 5

TRABZONSPOR, SON 6 DEPLASMAN MAÇINDA TEK GALİBİYET ALDI

Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı son 6 lig maçının sadece 1'ini kazandı.

Söz konusu dönemdeki 2 maç beraberlikle tamamlanırken 3 karşılaşmada da ev sahibi takım galip geldi.

Trabzonspor Konya deplasmanında çıkış arıyor! İşte Konyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri - 6

İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan karşılaşma 1-1, 2021-2022 sezonundaki müsabaka ise 2-2 beraberlikle sona erdi. 2022-2023 sezonunda ise TÜMOSAN Konyaspor 2-1 galip geldi.

Trabzonspor Konya deplasmanında çıkış arıyor! İşte Konyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri - 7

Bordo-mavili takım 2023-2024 sezonunda yapılan müsabakayı 3-1 kazanırken ev sahibi ekip 2024-2025 sezonundaki maçtan 1-0, 2025-2026 sezonundaki karşılaşmadan da 2-1 galip ayrıldı.

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