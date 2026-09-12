Trabzonspor Konya deplasmanında çıkış arıyor! İşte Konyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup ederek 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden bordo-mavililer, çıkışını TÜMOSAN Konyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.
İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen, üçüncü haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, dış sahada ilk 3 puanını çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
Trabzonspor'da Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor.
İŞTE İLK 11'LER
Konyaspor:
Trabzonspor:
51. RANDEVU
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 50 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 25-13 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 81 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 60 gol gördü.