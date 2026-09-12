Trabzonspor Konya deplasmanında çıkış arıyor! İşte Konyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri ve kritik istatistikler
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak zorlu müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup ederek 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden bordo-mavililer, çıkışını TÜMOSAN Konyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.
İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen, üçüncü haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, dış sahada ilk 3 puanını çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
Trabzonspor'da Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Rayyan, Adil, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Muleka, Muhammed
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Franculino