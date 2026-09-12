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Trabzonspor Konya deplasmanında çıkış arıyor! İşte Konyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri ve kritik istatistikler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor Konya deplasmanında çıkış arıyor! İşte Konyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri ve kritik istatistikler

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak zorlu müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup ederek 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden bordo-mavililer, çıkışını TÜMOSAN Konyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

Trabzonspor Konya deplasmanında çıkış arıyor! İşte Konyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri ve kritik istatistikler - 1

İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen, üçüncü haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, dış sahada ilk 3 puanını çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'da Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor Konya deplasmanında çıkış arıyor! İşte Konyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri ve kritik istatistikler - 2

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Rayyan, Adil, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Muleka, Muhammed

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Franculino

Trabzonspor Konya deplasmanında çıkış arıyor! İşte Konyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri ve kritik istatistikler - 3

51. RANDEVU

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 50 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 25-13 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 81 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 60 gol gördü.

Trabzonspor Konya deplasmanında çıkış arıyor! İşte Konyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri ve kritik istatistikler - 4

KONYA'DA EN ÇOK BERABERLİK OLDU

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında Konya'da oynanan karşılaşmalarda en çok beraberlik sonucu alındı.

Söz konusu 25 maçta bordo-mavililer 8 galibiyet yaşadı. Konya temsilcisi 7 kez kazanırken 10 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Trabzonspor Konya deplasmanında çıkış arıyor! İşte Konyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri ve kritik istatistikler - 5

TRABZONSPOR, SON 6 DEPLASMAN MAÇINDA TEK GALİBİYET ALDI

Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı son 6 lig maçının sadece 1'ini kazandı.

Söz konusu dönemdeki 2 maç beraberlikle tamamlanırken 3 karşılaşmada da ev sahibi takım galip geldi.

Trabzonspor Konya deplasmanında çıkış arıyor! İşte Konyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri ve kritik istatistikler - 6

İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan karşılaşma 1-1, 2021-2022 sezonundaki müsabaka ise 2-2 beraberlikle sona erdi. 2022-2023 sezonunda ise TÜMOSAN Konyaspor 2-1 galip geldi.

Trabzonspor Konya deplasmanında çıkış arıyor! İşte Konyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri ve kritik istatistikler - 7

Bordo-mavili takım 2023-2024 sezonunda yapılan müsabakayı 3-1 kazanırken ev sahibi ekip 2024-2025 sezonundaki maçtan 1-0, 2025-2026 sezonundaki karşılaşmadan da 2-1 galip ayrıldı.

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