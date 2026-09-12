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Derbi öncesi hesaplar bozuldu! Maç sonucu: Konyaspor 1-0 Trabzonspor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Derbi öncesi hesaplar bozuldu! Maç sonucu: Konyaspor 1-0 Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetti. Ev sahibi ekip, 2. dakikada bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Trabzonspor ise gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde kritik bir 3 puan kaybı yaşadı. İşte maçta yaşananlar...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaştı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk düdüğü hakem Reşat Onur Coşkunses çaldı. Coşkunses'in yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Bersan Duran üstlendi.

Ev sahibi ekip, 2. dakikada Rajmund Toth'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Derbi öncesi hesaplar bozuldu! Maç sonucu: Konyaspor 1-0 Trabzonspor - 1

RAKİBİ GALATASARAY

Fırtına, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı Papara Park'ta ağırlayacak. TÜMOSAN Konyaspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Derbi öncesi hesaplar bozuldu! Maç sonucu: Konyaspor 1-0 Trabzonspor - 2

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

2. dakikada yeşil beyazlılar golü buldu. Orta sahada topla buluşan Muleka, ceza sahasında Gonçalves ile buluşturdu. Bu oyuncunun pasında penaltı noktası önünde Toth'un yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

3. dakikada Muleka'nın sağ kanattan ara pasına hareketlenen Gonçalves'in ceza sahası içinde orta şut karışımında, top direkten döndü.

23. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda top az farkla auta çıktı.

Derbi öncesi hesaplar bozuldu! Maç sonucu: Konyaspor 1-0 Trabzonspor - 3

28. dakikada hızla yarı sahasında çıkan yeşil beyazlılarda Deniz Türüç'ün ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Onana, topu güçlükle çıkardı. Topu önünde bulan Melih İbrahimoğlu'nun pasında Deniz Türüç'ün şutunu kaleci Onana kornere çeldi.

40. dakikada Aral Şimşir'in sol çaprazdan ortasında arka kale direği önünde Salah'ın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Pina'nın yerden pasında penaltı noktasına yakın yerde Salah'ın şutunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Derbi öncesi hesaplar bozuldu! Maç sonucu: Konyaspor 1-0 Trabzonspor - 4

(İKİNCİ YARI)

55. dakikada Muçi'nin ullandığı korner atışında ceza sahası içinde yükselen Fabinho'nun kafa vuruşunda top direkten döndü. Meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Aral Şimşir'in sert şutunda top, üstten auta çıktı.

76. dakikada Cabral'ın sol kanattan uzaktan sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

Derbi öncesi hesaplar bozuldu! Maç sonucu: Konyaspor 1-0 Trabzonspor - 5

81. dakikada Fabinho'nun uzaktan sert şutunda kaleci Bahadır Güngördü topu kornere çeldi.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

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