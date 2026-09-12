Derbi öncesi hesaplar bozuldu! Maç sonucu: Konyaspor 1-0 Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetti. Ev sahibi ekip, 2. dakikada bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Trabzonspor ise gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde kritik bir 3 puan kaybı yaşadı. İşte maçta yaşananlar...