Derbi öncesi hesaplar bozuldu! Maç sonucu: Konyaspor 1-0 Trabzonspor
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetti. Ev sahibi ekip, 2. dakikada bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Trabzonspor ise gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde kritik bir 3 puan kaybı yaşadı. İşte maçta yaşananlar...
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaştı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk düdüğü hakem Reşat Onur Coşkunses çaldı. Coşkunses'in yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Bersan Duran üstlendi.
Ev sahibi ekip, 2. dakikada Rajmund Toth'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
RAKİBİ GALATASARAY
Fırtına, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı Papara Park'ta ağırlayacak. TÜMOSAN Konyaspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
2. dakikada yeşil beyazlılar golü buldu. Orta sahada topla buluşan Muleka, ceza sahasında Gonçalves ile buluşturdu. Bu oyuncunun pasında penaltı noktası önünde Toth'un yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
3. dakikada Muleka'nın sağ kanattan ara pasına hareketlenen Gonçalves'in ceza sahası içinde orta şut karışımında, top direkten döndü.
23. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda top az farkla auta çıktı.