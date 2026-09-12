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Canlı anlatım: Trabzonspor - Konyaspor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Canlı anlatım: Trabzonspor - Konyaspor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor.

Canlı anlatım: Trabzonspor - Konyaspor - 1

İŞTE İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Baniya, Adil, Masuaku, Marko, Toth, Melih, Deniz, Diogo, Muleka.

Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaivu, Pina, Mustafa, Ozan, Fabinho, Muci, Salah, Aral, Onuachu

Canlı anlatım: Trabzonspor - Konyaspor - 2

KONYA'DA EN ÇOK BERABERLİK OLDU

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında Konya'da oynanan karşılaşmalarda en çok beraberlik sonucu alındı.

Söz konusu 25 maçta bordo-mavililer 8 galibiyet yaşadı. Konya temsilcisi 7 kez kazanırken 10 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Canlı anlatım: Trabzonspor - Konyaspor - 3

TRABZONSPOR, SON 6 DEPLASMAN MAÇINDA TEK GALİBİYET ALDI

Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı son 6 lig maçının sadece 1'ini kazandı.

Söz konusu dönemdeki 2 maç beraberlikle tamamlanırken 3 karşılaşmada da ev sahibi takım galip geldi.

Canlı anlatım: Trabzonspor - Konyaspor - 4

İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan karşılaşma 1-1, 2021-2022 sezonundaki müsabaka ise 2-2 beraberlikle sona erdi. 2022-2023 sezonunda ise TÜMOSAN Konyaspor 2-1 galip geldi.

Canlı anlatım: Trabzonspor - Konyaspor - 5

Bordo-mavili takım 2023-2024 sezonunda yapılan müsabakayı 3-1 kazanırken ev sahibi ekip 2024-2025 sezonundaki maçtan 1-0, 2025-2026 sezonundaki karşılaşmadan da 2-1 galip ayrıldı.

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