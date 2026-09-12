Canlı anlatım: Trabzonspor - Konyaspor
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Baniya, Adil, Masuaku, Marko, Toth, Melih, Deniz, Diogo, Muleka.
Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaivu, Pina, Mustafa, Ozan, Fabinho, Muci, Salah, Aral, Onuachu
KONYA'DA EN ÇOK BERABERLİK OLDU
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında Konya'da oynanan karşılaşmalarda en çok beraberlik sonucu alındı.
Söz konusu 25 maçta bordo-mavililer 8 galibiyet yaşadı. Konya temsilcisi 7 kez kazanırken 10 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.