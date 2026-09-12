Canlı anlatım: Trabzonspor - Konyaspor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor.

KONYA'DA EN ÇOK BERABERLİK OLDU

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında Konya'da oynanan karşılaşmalarda en çok beraberlik sonucu alındı.

Söz konusu 25 maçta bordo-mavililer 8 galibiyet yaşadı. Konya temsilcisi 7 kez kazanırken 10 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.