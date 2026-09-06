Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig mücadelesi öncesi muhtemel 11'ler belli oldu
Trabzonspor ile Gençlerbirliği Süper Lig 4. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Çağdaş Altay tarafından yönetilecek karşılaşma Trabzon Papara Park Stadı'nda oynanacak. Maçın ilk düdüğü saat 20.00'da çalacak. İşte iki takımın da sahaya süreceği muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında ligin formda ekiplerinden Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası ilk maçına çıkacak olan bordo-mavili ekip, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Trabzon'da 20.00'da başlayacak maçta hakem Çağdaş Altay görev yapacak. Trabzonspor-Gençlerbirliği maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Trabzonspor ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan topladı. Gençlerbirliği ise 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puana ulaştı ve 4. haftaya ikinci sırada girdi.
TRABZONSPOR'DA HÜSEYİN ÇİMŞİR DÖNEMİ
Bordo-mavililerde karşılaşma öncesi teknik direktör değişikliği yaşandı. Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da takımın başına geçici olarak Hüseyin Çimşir getirildi. Çimşir, Gençlerbirliği mücadelesinde takımın başında olacak.
Trabzonspor'da Batagov, Okay Yokuşlu, Malinovskyi, Saviolo ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.
GENÇLERBİRLİĞİ 7 PUANLA GELİYOR
Gençlerbirliği sezona Fenerbahçe galibiyetiyle başladı. Başkent ekibi ilk hafta sahasında sarı-lacivertlileri 2-1 mağlup etti.
Metin Diyadin'in ekibi ikinci haftada Göztepe deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Gençlerbirliği, üçüncü haftada Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı ve ilk üç maç sonunda 7 puana ulaştı.