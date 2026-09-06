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Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig mücadelesi öncesi muhtemel 11'ler belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig mücadelesi öncesi muhtemel 11'ler belli oldu

Trabzonspor ile Gençlerbirliği Süper Lig 4. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Çağdaş Altay tarafından yönetilecek karşılaşma Trabzon Papara Park Stadı'nda oynanacak. Maçın ilk düdüğü saat 20.00'da çalacak. İşte iki takımın da sahaya süreceği muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında ligin formda ekiplerinden Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası ilk maçına çıkacak olan bordo-mavili ekip, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Trabzon'da 20.00'da başlayacak maçta hakem Çağdaş Altay görev yapacak. Trabzonspor-Gençlerbirliği maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig mücadelesi öncesi muhtemel 11'ler belli oldu - 1

Trabzonspor ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan topladı. Gençlerbirliği ise 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puana ulaştı ve 4. haftaya ikinci sırada girdi.

Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig mücadelesi öncesi muhtemel 11'ler belli oldu - 2

TRABZONSPOR'DA HÜSEYİN ÇİMŞİR DÖNEMİ

Bordo-mavililerde karşılaşma öncesi teknik direktör değişikliği yaşandı. Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da takımın başına geçici olarak Hüseyin Çimşir getirildi. Çimşir, Gençlerbirliği mücadelesinde takımın başında olacak.

Trabzonspor'da Batagov, Okay Yokuşlu, Malinovskyi, Saviolo ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig mücadelesi öncesi muhtemel 11'ler belli oldu - 3

GENÇLERBİRLİĞİ 7 PUANLA GELİYOR

Gençlerbirliği sezona Fenerbahçe galibiyetiyle başladı. Başkent ekibi ilk hafta sahasında sarı-lacivertlileri 2-1 mağlup etti.

Metin Diyadin'in ekibi ikinci haftada Göztepe deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Gençlerbirliği, üçüncü haftada Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı ve ilk üç maç sonunda 7 puana ulaştı.

Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig mücadelesi öncesi muhtemel 11'ler belli oldu - 4

TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LERİ

Kaynak haberde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları şöyle verildi:

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Onuachu.

Gençlerbirliği: İrfan Can, Pereira, Goutas, Metehan, Abdurrahim, Diabate, Traore, Oğulcan, Tongya, Erk Arda Aslan, Koita.

Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig mücadelesi öncesi muhtemel 11'ler belli oldu - 5

LİGDE 75. RANDEVU

Trabzonspor ile Gençlerbirliği ligde 75. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 74 karşılaşmada Trabzonspor 41, Gençlerbirliği 14 galibiyet aldı. 19 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda 140 gol atarken Gençlerbirliği 74 kez fileleri havalandırdı. Trabzon'da oynanan 37 lig maçının 25'ini Trabzonspor, 5'ini Gençlerbirliği kazandı; 7 karşılaşmada eşitlik bozulmadı.

Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig mücadelesi öncesi muhtemel 11'ler belli oldu - 6

GEÇEN SEZON İKİ MAÇI DA GENÇLERBİRLİĞİ KAZANDI

İki takım arasında geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Gençlerbirliği üstünlük sağladı. Başkent temsilcisi Ankara'daki mücadeleyi 4-3, Trabzon'daki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

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