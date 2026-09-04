Trabzonspor UEFA Konferans Ligi kadrosunu bildirdi

UEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasında mücadele edecek olan Trabzonspor, organizasyon öncesi oyuncu listesini UEFA’ya sundu. Fatih Tekke’nin ayrılığının ardından geçici görevde olan teknik heyetin şekillendirdiği bordo-mavili kadro açıklandı.