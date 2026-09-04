Trabzonspor UEFA Konferans Ligi kadrosunu bildirdi
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UEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasında mücadele edecek olan Trabzonspor, organizasyon öncesi oyuncu listesini UEFA’ya sundu. Fatih Tekke’nin ayrılığının ardından geçici görevde olan teknik heyetin şekillendirdiği bordo-mavili kadro açıklandı.
UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek olan Trabzonspor, lig aşamasında yer alacak oyuncu listesini UEFA'ya teslim etti. Fatih Tekke'nin görevinden ayrılmasıyla birlikte teknik heyetin belirlediği isimlerden oluşan bordo-mavili ekibin kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
LİSTEDEKİ İSİMLER
- Kaleciler: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana
- Savunma: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Sidny Lopes Cabral
- Orta saha: Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli.
- Forvet: Franculino Dju, Mohamed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo