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Trabzonspor UEFA Konferans Ligi kadrosunu bildirdi

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor UEFA Konferans Ligi kadrosunu bildirdi

UEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasında mücadele edecek olan Trabzonspor, organizasyon öncesi oyuncu listesini UEFA’ya sundu. Fatih Tekke’nin ayrılığının ardından geçici görevde olan teknik heyetin şekillendirdiği bordo-mavili kadro açıklandı.

UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek olan Trabzonspor, lig aşamasında yer alacak oyuncu listesini UEFA'ya teslim etti. Fatih Tekke'nin görevinden ayrılmasıyla birlikte teknik heyetin belirlediği isimlerden oluşan bordo-mavili ekibin kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

LİSTEDEKİ İSİMLER

  • Kaleciler: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana
  • Savunma: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Sidny Lopes Cabral
  • Orta saha: Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli.
  • Forvet: Franculino Dju, Mohamed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo

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