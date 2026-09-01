Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrılıyor: Resmi açıklama için geri sayım
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A Spor'un haberine göre Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrılıyor. Tekke ayrılmak istediğini yönetime bildirirken yönetim bu talebi onayladı. Ayrılığa ilişkin resmi açıklama bekleniyor.
A Spor'un haberine göre Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrılıyor. Tekke ayrılmak istediğini yönetime bildirirken yönetim bu talebi onayladı. Ayrılığa ilişkin resmi açıklama bekleniyor.
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