Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrılıyor: Resmi açıklama için geri sayım

A Spor'un haberine göre Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrılıyor. Tekke ayrılmak istediğini yönetime bildirirken yönetim bu talebi onayladı. Ayrılığa ilişkin resmi açıklama bekleniyor.